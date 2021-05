Fête des Mères 2021: Ces idées cadeaux innovantes apporteront un sourire sur le visage de votre maman! | Actualités culturelles

New Delhi: La fête des mères est dédiée à toutes les mamans qui sont vos premières enseignantes et aident un enfant à progresser vers ses objectifs. Vous faites vos premiers pas dans ce monde en tenant la main de votre mère. Elle est votre premier guide, mentor et ami – vous enseignant les choses du monde et tout le reste! Cette journée est dédiée à toutes les mères / figures maternelles de votre vie, afin de les faire se sentir spéciales et aimées! La fête des mères est célébrée le deuxième dimanche de mai dans la plupart des pays, cependant, il y a des endroits où elle tombe à un mois et une date différents.

Cette année, la fête des mères sera célébrée le dimanche 9 mai.

Jetons un coup d’œil à quelques idées de cadeaux innovantes pour votre maman en cette fête des mères.

Virée shopping

Nous sommes sûrs que votre mère adore faire du shopping pour vous et votre père, mais que diriez-vous de l’emmener faire des emplettes où vous achetez tout ce qu’il vous faut. Cela semble excitant? Oui, c’est en effet. Sortez-la, achetez ses affaires préférées et faites-la se sentir au sommet du monde. Taguez aussi votre père!

Date du déjeuner / dîner

Votre maman adore cuisiner pour vous tous les jours, mais aujourd’hui, faites au moins l’effort de lui préparer vous-même un repas de 4 plats ou de l’emmener pour un somptueux déjeuner / dîner. Elle vous dira certainement de ne pas dépenser autant pour elle, mais cette fois, ne l’écoutez pas et ne la traitez pas bien.

Cadeaux gadget

Si votre maman est férue de technologie et aime rester occupée toute la journée à surfer sur Internet, vous pouvez probablement lui acheter un gadget sympa pour la fête des mères. Faites-lui se sentir spéciale et offrez-lui un bel article de luxe. Elle va adorer!

Histoire du spa

Les mères du monde entier consacrent toute leur vie à vous faciliter la vie quotidienne et sans stress. Cependant, ils pensent peu à eux-mêmes. Ce jour-là, vous pouvez prendre rendez-vous pour elle dans un joli spa ou salon moelleux. Offrez-lui un rendez-vous avec elle-même, où tout son stress sera emporté!

Le temps du film

Si votre maman est du genre au cinéma, emmenez-la à un rendez-vous de cinéma ce jour-là. Sinon, planifiez votre journée de manière à ce que toute la famille puisse regarder ensemble n’importe quel film de Bollywood / Hollywood. Que diriez-vous d’un long trajet en voiture après cela? Après tout, c’est une bonne fête des mères!