Fête des chiots pour leur appréciation, le gardien de chiens de West Kelowna remercie ses clients

Quelle meilleure façon de montrer l’appréciation d’un client de la part d’un dog sitter qu’une soirée pizza pour chiots.

C’est exactement ainsi que Wendie Parrish, propriétaire de Wendel’s Dogz, répand l’amour entre ses clients et leurs propriétaires.

« C’est vraiment une fête », a déclaré Parrish, précisant que 20 chiens de différentes races étaient présents à l’événement.

Organisés à Off the Grid Winery le 10 septembre, les chiens et leurs propriétaires ont profité d’un après-midi de vin, de pizza et de socialisation.

Parrish est gardien de chiens à West Kelowna et Peachland depuis neuf ans. Elle a déjà organisé une tournée de dégustation de vins pour chiens et a organisé la première soirée pizza pour chiots il y a deux ans au Truck 59.

« C’est juste quelque chose à redonner à mes clients. »

L’événement s’est terminé par un tirage de prix de présence et une pinata pour chiots remplie de friandises.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de West KelownaChiens