Fête de San Gennaro 2024 : le festival de rue revient dans la Petite Italie de New York pour célébrer la gastronomie et la culture

PETITE ITALIE, Manhattan (WABC) — La fête de San Gennaro revient à Little Italy jeudi pour une période de 11 jours pleine de cuisine de rue, de culture italienne, de musique et plus encore.

La 98e fête de San Gennaro débutera le jeudi 12 septembre et se poursuivra jusqu’au dimanche 22 septembre. Le festival de 11 jours célébrant la culture italienne aura lieu sur Mulberry Street et mettra en vedette les vendeurs de nourriture traditionnels, des processions et des spectacles en direct.

La chef Anne Burrell sera la maréchal des loges cette année. Anne Burrell est l’animatrice préférée des fans de l’émission « Les pires cuisiniers d’Amérique » sur Food Network après avoir fait ses débuts à la télévision dans « Iron Chef America ».

Les responsables du festival affirment que Burrell est une vétéran de l’industrie et une enseignante passionnée qui est fière de créer des plats italiens rustiques qui célèbrent des ingrédients simples et purs.

Parmi les principales attractions de cette année, citons Johnny Mandolin & Friends, Eric DeLauro du Rat Pack Band, Jessa V Quartet, Francesca & Theresa, Angelo Venuto et ses amis, Ginger Wynn, Vanessa Racci, Ricky Tinelli, Jenna Esposito et plus encore.

La fête célèbre San Gennaro, le saint patron de Naples qui est mort en martyr. Lorsque les immigrants italiens se sont installés dans le Lower East Side de Manhattan au début du XXe siècle, ceux de Naples se sont installés autour de Mulberry Street.

À partir de 1926, les Napolitains organisaient chaque année une fête de quartier d’une journée en l’honneur de leur saint patron. Depuis, cette tradition annuelle a évolué vers une commémoration de plusieurs jours de Saint Gennaro, du peuple italien et de son histoire.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur la fête de San Gennaro de cette année ici.

