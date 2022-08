Fête de l’Indépendance 2022 : Border, Lakshya ou Shershaah ? Les gens choisissent leur film patriotique préféré [Watch Video]

Jour de l’Indépendance 2022 : L’Inde est un pays d’amour, d’enthousiasme, de festivals, de nature et de vêtements indiens. Notre amour pour notre pays est immense et nous saluons nos combattants de la liberté pour la liberté qu’ils nous ont offerte et le prix qu’ils ont sacrifié pour nous. Rappelons-nous que Bollywood produit des films patriotiques depuis des années, et ces films nous ont encouragés à respecter notre pays et à renforcer notre patriotisme. Aujourd’hui, nous célébrons notre 75e anniversaire de la fête de l’indépendance, et à cette occasion spéciale, nous avons quelque chose de très intéressant pour vous. Nous avons interrogé nos amis et collègues de bureau sur leurs films patriotiques préférés et leur avons demandé de chanter une chanson de ce film. Regardez la vidéo pour voir leurs belles réactions.

Écrit par Devisha Keshri