– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

La Saint-Patrick n’est pas seulement pour la bière verte et le folklore. En plus de marquer l’observation culturelle et religieuse de la mort du propre Saint Patrick d’Irlande, ici aux États-Unis, c’est aussi un jour férié associé aux démarques saisonnières et aux soldes de printemps à gogo. Et, avec de nombreuses célébrations en plein air annulées en raison de la pandémie COVID-19, vous aurez amplement le temps de profiter pleinement de toutes les démarques époustouflantes proposées dans des magasins tels que HP, Michael Kors, Brooklinen et plus encore.

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par SMS de la part des nerds à la recherche d’offres chez Review.

Pour lancer les festivités, vous pouvez vous diriger vers la fin de l’arc-en-ciel avec notre liste des meilleures ventes de la Saint-Patrick 2021 ci-dessous et économiser un peu de votre propre or.

Les meilleures ventes de la Saint-Patrick 2021 à acheter maintenant

Vêtements

Anthropologie: Ajoutez des articles en solde à votre panier pour bénéficier d’une réduction supplémentaire de 25% à la caisse.

République de la banane: Par demain 15 mars, vous pouvez magasiner la vente Amis et Famille du magasin pour obtenir 50% de réduction sur la totalité de votre achat sur tout le site, y compris les styles à prix plein et en solde. Bien que des exclusions s’appliquent, il y en a encore beaucoup à gagner. Découvrez nos favoris ici.

Outlet Coach: Vous pouvez obtenir des tonnes de magnifiques sacs en cuir pour moins de 125 $ dès maintenant chez Coach Outlet – découvrez quelques produits phares ici.

Chaussettes heureuses: Obtenez 17% de rabais sur les chaussettes sur le thème de la Saint-Patrick avec code promotionnel LUCKY17 par Mercredi 17 mars ou jusqu’à épuisement des stocks.

Kate Spade: Alors que Kate Spade annonce jusqu’à 75% de réduction sur ses célèbres sacs à main, vêtements et plus encore, nous avons trouvé des réductions allant jusqu’à 79%. Découvrez nos meilleurs choix ici.

GRENIER: Les acheteurs peuvent utiliser le code de coupon AIMER pour recevoir jusqu’à 40% de rabais sur les vêtements de printemps et plus à partir de maintenant demain 15 mars.

Michael Kors: Si vous souhaitez réinitialiser votre garde-robe de printemps, vous pouvez consulter la grande vente de printemps de Michael Kors via Mardi 6 avril, où vous trouverez des tonnes de démarques remarquables sur tout, des sacs et bottes aux tranchées magnifiques pour la saison à portée de main.

Nordstrom:La vente de liquidation massive de Nordstrom est toujours en cours et offre des économies allant jusqu’à 60% sur les vêtements et les accessoires pour toute la famille. Découvrez nos réductions de prix préférées ici.

Maison et ustensiles de cuisine

Macy’s: Bien que vous puissiez actuellement acheter la vente monstre d’un jour du magasin pour économiser jusqu’à 60% sur le site, à partir de Mercredi 17 mars à Dimanche 21 mars, vous pourrez utiliser le code promo PRINTEMPS à la caisse pour économiser 20% supplémentaires sur les articles réduits jusqu’à 50%.

Kohl’s:Achetez l’énorme vente d’amis et de famille de Kohl à partir de Mercredi 17 mars à Dimanche 21 mars pour économiser 20% avec le code promo FAMILLE20.

Surstock: La vente semi-annuelle d’Overstock comprend une pléthore de réductions de prix sur les meubles de patio, la décoration intérieure et bien plus encore, ainsi que la livraison gratuite.

QVC: All-Things Irish sera en vente au début de QVC Mardi 16 mars: Cliquez sur le lien pour avoir un aperçu.

Wayfair: Wayfair offre dès maintenant une ou deux économies, avec des remises sur une large gamme de meubles de patio et une vente flash de 72 heures sur à peu près tout le reste.

Matelas et literie

Buffy: La couette de la marque, célèbre sur Internet, et bien plus encore, bénéficiera d’une réduction de 15% avec le code promotionnel DORMIR UN PEU de demain 15 mars à Dimanche 21 mars.

Brooklinen: Brooklinen, la marque derrière nos draps préférés de tous les temps, offre 10% de réduction sur les commandes de plus de 100 $, de plus, les serviettes à main sont entièrement gratuites (une valeur de 39 $!) À travers Mardi 16 mars.

Literie Brooklyn: A partir de maintenant jusqu’à Mardi 16 mars, vous pouvez acheter des matelas et des masques à 20% de réduction avec le code promo HIVER20.

Casper:Les matelas (y compris l’un de nos lits en boîte préférés, le Casper original, autrefois à partir de 595 $ et maintenant à partir de 506 $) sont actuellement de 15%, tandis que les oreillers, les cadres de lit et plus sont réduits de 10%, tout au long Mardi 16 mars. Lors des tests, nous avons adoré la sensation de respirabilité du matelas de l’entreprise, ce qui lui confère une sensation spongieuse.

Cocoon par Sealy: Vous pouvez économiser 35% sur les lots et les oreillers et les draps gratuits (une valeur de 799 $!) Grâce à demain 15 mars.

Tempur-Pedic: Par demain 15 mars, les matelas Breeze 2.0 et Tempur-Cloud sont à 30% de réduction, tandis que les surmatelas Tempur sont réduits de 40%. Vous pourrez également en acheter un, obtenir un spécial gratuit sur les oreillers.

Touffe et aiguille: Achetez 10% de rabais sur tout le site et obtenez 15% de rabais sur les cadres de lit avec cet événement de remise de printemps.

Technologie

HP: La vente HP Days en cours et en cours Mercredi 17 mars, vous fera économiser jusqu’à 45% sur les produits HP.

Lenovo: La vente annuelle du détaillant offre des économies allant jusqu’à 65% sur les ordinateurs portables les mieux notés à gogo. Et ce n’est pas tout: vous obtiendrez également jusqu’à 68% de réduction sur la plupart des ordinateurs ThinkPad, ThinkCentre et ThinkStation, avec jusqu’à 80 $ de réduction sur certains casques Bose pour démarrer.

Clinique: Vous obtiendrez 30% de réduction sur toute votre commande chez Clinique lorsque vous entrez le code de coupon PRINTEMPS à la caisse (des exclusions s’appliquent), plus un masque de nuit Moisture Surge gratuit lorsque vous commandez 45 $ ou plus. Dépensez 100 $ ou plus et vous obtiendrez également deux produits pleine grandeur gratuits de votre choix!

Lancôme: Lancôme a un achat plus, économisez plus de vente pour célébrer la nouvelle saison: dépensez 75 $ ou plus pour obtenir 20% de réduction avec le code promo NOTRE CHEMIN, 25% de rabais avec 125 $ ou plus avec le même code et 30% de rabais avec 175 $ ou plus.

Macy’s: À l’heure actuelle, lorsque vous dépensez 39,50 $ ou plus en produits Estée Lauder, vous obtenez un cadeau gratuit de sept pièces d’une valeur de plus de 140 $.

Sephora: Par ce soir, 14 mars, seulement, vous bénéficierez de 50% de réduction sur une sélection de produits de maquillage essentiels chez Sephora.

Ulta: Magasinez dans la vente 21 Days of Beauty du magasin pour obtenir 50% de réduction sur les incontournables de la beauté Samedi 20 mars.

Mode de vie

AncestryDNA: Si vous avez toujours voulu en savoir plus sur votre histoire génétique, c’est maintenant votre chance, car AncestryDNA offre jusqu’à 50 $ de réduction sur ses fameux kits de test. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Frappé:Magasinez la vente de printemps menthe pour économiser 20% sur tout le site et obtenez la livraison gratuite.

Volet: Économisez 50% sur tout (oui, tout!) Notre service d’impression photo en ligne préféré a à offrir à partir de maintenant ce soir, 14 mars.

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitteret Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.