Pour de nombreux Américains, cette Saint-Patrick sera le jour ultime pour voir – et sauver – du vert.

Les premiers paiements de relance devraient toucher les comptes bancaires via le dépôt direct mercredi dans le cadre du troisième cycle de paiements d’impact économique, que le président Joe Biden a promulgué la semaine dernière.

Dans tout le pays, de nombreux défilés de la Saint-Patrick ont ​​été annulés pour la deuxième année au milieu de la pandémie de coronavirus et plusieurs événements ont été réduits. Mais contrairement aux autres journées gastronomiques pour les promotions de restaurants qui attirent de grandes foules, la fête traditionnelle irlandaise n’a pas été complètement annulée.

Le port du vert peut vous empêcher de vous faire pincer et peut vous aider à marquer un billet de faveur.

Krispy Kreme offre gratuitement des beignets verts glacés pour ceux qui visitent les magasins vêtus de vert mardi et mercredi. Aucun achat n’est nécessaire et les friandises sont disponibles en magasin, pour le ramassage et le service au volant jusqu’à épuisement des stocks.

Budweiser dit qu’elle rend toute bière «verte» en promettant «des crédits d’énergie renouvelable équivalents à l’électricité estimée nécessaire pour brasser chaque bière aux États-Unis en une seule journée.»

McDonald’s a débuté la saison du vert tôt en ramenant la menthe Shamrock Shake et Oreo Shamrock McFlurry dans les restaurants du pays le 15 février.

On s’attend à ce que plus de personnes passent les vacances à la maison que les années précédentes, selon une enquête menée auprès de plus de 3 000 consommateurs par Numerator. Seulement 9% prévoient d’aller dans un bar cette année contre 38% les années précédentes.

Nourriture et boissons vertes de la Saint-Paddy

Voici les articles spéciaux et les offres disponibles dans les succursales participantes mercredi, sauf indication contraire. Pour être prudent, vérifiez toujours auprès de votre emplacement le plus proche avant de partir. En outre, certains exigeront que vous ayez une application de restaurant ou que vous vous inscriviez aux courriels.

Grill & Bar Applebee: La chaîne a deux « Saintly Sips » à 5 $, le Tipsy Leprechaun et Pot O ‘Gold Colada, jusqu’à épuisement des stocks. Dans les établissements participants, les boissons à durée limitée sont également disponibles pour emporter.

Arby: Le shake au chocolat à la menthe est disponible pour une durée limitée.

Crèmerie Cold Stone: Obtenez la crème glacée spéciale Lucky Charms disponible sous forme de shakes et de créations dans tout le pays jusqu’au 31 mars. La «Crème glacée à la fin de la création arc-en-ciel» comprend des guimauves Lucky Charms, une garniture fouettée et des paillettes dorées. Cold Stone propose également des cônes et des bols à gaufres verts pour une durée limitée.

Culver: Obtenez des shakes à la menthe et des bétonnières.

Dairy Queen: Le Mint Oreo Blizzard Treat et le Mint Chip Shake sont disponibles pour une durée limitée.

Donuts de canard: Le « Lucky Duck Assortment » comprend un glaçage vert et est disponible jusqu’au mercredi. Les membres Duck Donuts Rewards gagneront trois fois les points sur les achats de l’assortiment Lucky Duck.

Dunkin ‘: Le café à la crème irlandaise est disponible pour une durée limitée et la chaîne a récemment ajouté du pain grillé à l’avocat et un beignet garni de matcha à son menu.

Café Dutch Bros: La chaîne propose plusieurs boissons spéciales pour la Saint-Patrick, notamment le smoothie aux pommes vertes.

Biscuits d’insomnie: La chaîne propose un biscuit irlandais aux pommes de terre ainsi que d’autres articles spéciaux pour les vacances.

Krispy Kreme: Obtenez gratuitement un beignet glacé O’riginal vert pour porter du vert mardi et mercredi. Krispy Kreme a également la collection « Luck o’the Donuts » avec quatre articles de spécialité, y compris: la Lucky Unicorn, un beignet glacé trempé dans un glaçage blanc et décoré comme une licorne; Lucky Leprechaun, un beignet rempli de biscuits et de kreme trempé dans un glaçage vert et décoré de rayures et d’un chapeau de lutin; Lucky Gold Coins, un beignet glacé trempé dans un glaçage blanc et surmonté d’une pièce d’or saupoudrée; et Lucky Sprinkles, un beignet glacé trempé dans un glaçage vert et saupoudré de trèfles.

Roadhouse de Logan: La bière verte sera disponible du mercredi au 21 mars.

McDonalds: Le Shamrock Shake à la menthe et Oreo Shamrock McFlurry sont disponibles pour une durée limitée. De plus, jusqu’au 21 mars, la chaîne n’offre aucun frais de livraison pour les commandes de 20 $ ou plus via McDelivery sur Uber Eats. Des frais de service s’appliquent toujours.

Portillo: Obtenez un frappé au chocolat à la menthe, qui comprend un shake vanille-menthe mélangé avec un glaçage au chocolat du célèbre gâteau au chocolat de la chaîne.

Robeks: Jusqu’au 21 mars, achetez un smoothie vert et obtenez le deuxième à 50% de réduction sur les commandes en ligne utilisant le code Lucky.

Starbucks: L’Irish Cream Cold Brew, qui est revenu pour une durée limitée en décembre, est toujours disponible à certains endroits. Aussi pour une boisson verte, essayez la boisson matcha à l’ananas.

Offres spéciales irlandaises et bonnes affaires

Il devrait être acquis que le corned-beef et le chou seront une spécialité pour de nombreux restaurants mercredi, qui est également la Journée nationale du corned-beef et du chou.

Café Biggby: Obtenez une offre de boisson gratuite à l’achat d’un contre un mercredi sur n’importe quelle boisson et n’importe quelle taille jusqu’à 24 onces.

Restaurant et brasserie BJ’s: La chaîne dit qu’elle est en train de porter un toast aux vacances avec sa « bière irlandaise rouge Jeremiah primée » mercredi, qui sera disponible à la vente sous forme de growler, de six paquets ou d’une seule boîte, là où c’est légal. La bière irlandaise forte est également disponible sous forme de pinte lorsque vous dînez.

Whiskey irlandais Bushmills: Jusqu’au jeudi, commandez un Bushmills dans un bar ou un restaurant local et la marque récupérera l’onglet lorsque vous soumettez un reçu détaillé sur Bushmills.com/FirstWhiskey. Obtenez jusqu’à 6 $ de remboursement via Venmo, PayPal ou Amazon et il existe également des rabais sur les bouteilles achetées chez certains détaillants. En savoir plus sur le site Web de la marque.

L’usine de cheesecake: Jusqu’au vendredi, bénéficiez d’une réduction de 20% sur tous les plats SkinnyLicious «légers» de la chaîne grâce à la livraison ou au ramassage avec DoorDash ou sur le site Web du restaurant pour le ramassage. La remise s’affichera lors de la sélection de «SkinnyLicious» sur la page des catégories.

Chili’s: La Margarita à 5 $ pour mars est faite avec du Jameson Irish Whiskey, du Lunazul Blanco Tequila, du Triple Sec et de l’aigre frais.

Fromage Chuck E.: La chaîne propose une offre spéciale «Tout ce que vous pouvez jouer» à 14,99 $ pour une heure les mercredis de ce printemps. Pour bénéficier de cette offre, la société indique que vous devez mentionner le prix réduit lors de l’achat du pass.

Garçons fermiers: Jusqu’au mercredi, obtenez un grattoir de la Saint-Patrick à chaque achat. Les grattoirs contiennent un prix pour de la nourriture gratuite et à prix réduit qui peut être échangé lors de visites de retour jusqu’au 12 avril.

Fazoli: Quiconque télécharge l’application Fazoli et tape le code STPATRICK dans la section des codes promotionnels de l’application mercredi débloquera une offre surprise.

Miller’s Ale House: Jusqu’au mercredi dans le cadre d’un menu de vacances, la chaîne propose des rouleaux d’œufs irlandais, un corned-beef Reuben, un repas de corned-beef et de chou et un Irish Mule Pitcher.

Restaurant et pub Ninety Nine: La chaîne propose un menu spécial le mardi et le mercredi qui comprend des cocktails comme le Jameson Irish Mule, l’Irish Coffee et la Horseshoe Ale «Lucky». Les plats principaux comprennent un dîner de bœuf salé, un sandwich au poulet croustillant Pot O’Gold et plus encore.

Restaurant et bar O’Charley’s: Pour les vacances, O’Charley’s propose deux cocktails artisanaux: le Leaping Leprechaun Margarita pour 4 $ et le Shamrock Whiskey Sour pour 5 $. Aussi jusqu’au mercredi, il y a un dîner spécial Burger & Brew à 10 $, qui comprend un cheeseburger ou un hamburger classique servi avec des frites et une sélection de 14 onces à la pression.

Pollo Campero: Jusqu’au 31 mars, la chaîne en propose un, obtenez un sandwich au poulet avec le code REALFLAVOUR. L’offre est disponible en magasin, en ligne et sur l’application Pollo Campero.

Vendredis TGI: Obtenez le lot glacé au whisky pour les commandes à emporter uniquement. Les forfaits comprennent six poitrines de poulet glacées au whisky, deux supports de côtes levées glacées au whisky cuites lentement, une salade, des accompagnements et une boisson d’un demi-gallon. Aucun coupon ou offre d’application n’est nécessaire pour utiliser et le forfait varie de 59 $ à 69 $.

Pics jumeaux: Portez du vert et effectuez un achat de 25 $ dans les succursales de l’entreprise mercredi pour obtenir des jetons et des Queso gratuits.

Wendy: Grâce à l’application mobile et au programme de récompenses de la chaîne de restauration rapide, obtenez des frites de pub gratuites avec un achat mobile jusqu’au 28 mars. Limite d’une offre par client. Il existe également d’autres offres sur l’application. (En savoir plus sur le programme de fidélité de Wendy ici.)

Château Blanc: Les abonnés par e-mail recevront un coupon par e-mail valide du mercredi au 20 mars pour les repas Castle Combo n ° 1 à 6 ou pour un petit-déjeuner.

Maison de cour: La chaîne célèbre la Saint Patrick avec des frites irlandaises le mercredi, qui comprend du corned-beef râpé, des oignons caramélisés, de la sauce au fromage cheddar blanc House IPA, de la crème sure, des oignons verts et des jalapeños marinés maison. Certains endroits ont également des crowlers de 32 onces disponibles.

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko