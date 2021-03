La pandémie COVID-19 en cours a annulé les défilés, les concerts et les festivités en personne qui arrivent généralement autour de la Saint-Patrick.

Mais rester en sécurité à la maison n’est pas une raison de se sentir bleu le jour le plus vert de l’année.

Grâce à la bière artisanale, aux concerts diffusés en direct et aux délices de saison, vous pourrez profiter de l’excitation de la Saint-Patrick à la maison. Voici quelques-unes des choses qui nous ont fait sourire le 17 mars.

Vive les bières

Les bières sont parfaites pour les célébrations à la maison favorables au COVID.

Peu importe où vous êtes aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous tromper avec une bonne vieille pinte de Guinness, disponible dans la plupart des épiceries.

C’est littéralement la bière d’Irlande. La mousse crémeuse en haut du verre est intentionnelle et, avant de mettre votre culotte verte en paquet, la coulée est censée aller lentement. Cette tête crémeuse ajuste vos papilles gustatives aux notes de café amères du stout en dessous. La Guinness a un ABV de 4,2% et ne contient que 125 calories.

La Saint-Patrick n’est pas tout à fait la même chose sans une bière rouge non plus. Smithwick’s est une bière de style ale rouge populaire, qui a été brassée en Irlande depuis 1710. Maintenant, vous pouvez trouver la beauté de style rouge dans les magasins à travers les États-Unis.

Vous voulez rendre les choses encore plus festives? Essayez de mélanger la Guinness avec la Smithwick’s Ale pour une boisson de style moitié-moitié.

Regardez la vidéo ci-dessous pour un tutoriel sur la fabrication de cette boisson en couches:

Concerts diffusés en direct

Rockers irlandais / américains et guerriers de la route Flogging Molly se sont associés à Bushmills Irish Whiskey pour présenter un concert en direct en direct de Dublin diffusé à 15 h, heure de la côte Est, le mercredi 17 mars.

Les billets commencent à 20 $ avec de la marchandise, des billets VIP et d’autres options disponibles sur floggingmollylive.com. Une partie des profits sera versée au Sweet Relief Musicians Fund, qui soutient les musiciens et les travailleurs de l’industrie de la musique dans le besoin.

La musique continue avec « Still Locked Down », une diffusion en direct de punks de Boston Dropkick Murphys à 19 h Le visionnement du stream est gratuit, mais les fans peuvent faire des dons au groupe sur DKMSTREAM.com.

Chanteur et guitariste de Grateful Dead Bob Weir et Wolf Bros. clôturera la soirée avec une performance diffusée en direct via les fans des studios Tri de Weir en Californie.

Débutant à 21h, le spectacle retrouvera Weir et ses Wolf Bros., Don Was à la basse et Jay Lane à la batterie, rejoints par Jeff Chimenti aux touches, Greg Leisz à la guitare lap pedal steel et l’ensemble Wolf Pack.

Les billets pour assister au spectacle coûtent 19,99 $, avec des articles spéciaux pour la nuit disponibles. Pour plus d’informations, visitez bobweir.net.

Pommes de terre irlandaises pour une gourmandise sucrée

Pour une fin douce, n’oubliez pas une boîte de Pommes de terre irlandaises, qui ne sont en fait pas du tout des pommes de terre.

La friandise en forme de tubercule, qui contient de la noix de coco à l’intérieur et de la cannelle à l’extérieur et qui a la forme d’une mini pomme de terre, est une confiserie saisonnière née à Philly, et vous pouvez les trouver dans toute la ville dans les boulangeries, les cafés et les confiseries. Du côté de Jersey, ils peuvent être trouvés chez Van Holten’s Sweet Shop à Seaside Heights, Sweetsboro Pastry Shoppe à Swedesboro et Reily’s Candy à Medford, qui les préparent tous pour la Saint-Patrick.

Vérifiez également les étagères des épiceries ou passez une commande en ligne avec OhRyan’s Original Irish Potatoes, une entreprise basée en Pennsylvanie qui fabrique des bonbons depuis des décennies, sur ohryans.net.

Fais-toi un petit rire

Si vous avez regardé « Schitt’s Creek » ou « The Good Place » pour la quatrième fois parce que la pandémie a effacé votre liste de frénésie, utilisez les vacances à la maison comme excuse pour visiter un comté ou deux.

«Moone Boy»,qui diffuse sur Prime Video, est une sitcom irlandaise conviviale pour les adolescents créée par Chris O’Dowd («Bridesmaids», «The IT Crown»), qui co-vedette également dans le rôle de Sean Murphy, ami imaginaire d’un jeune garçon plutôt irréprochable.

Martin Moone survit dans un monde rempli de sœurs adolescentes déterminées, de tyrans de garçon de chœur, de bandes de voyageurs accroupis et d’ânes capricieux, avec Murphy offrant des conseils bien intentionnés mais légèrement malavisés en cours de route à Boyle, dans l’ouest de l’Irlande à la fin 1980 et début des années 1990. Le spectacle est rendu encore meilleur par la chanson titre Sultans of Ping et les intermèdes périodiques de dessins animés.

«Derry Girls», pendant ce temps, partage des scènes centrées sur la famille et les amis de « Moone Boy », mais au lieu d’amis imaginaires, vous obtenez une nonne / directeur sarcastique (Sioban McSweeney) et un hôte d’autres adultes offrant un commentaire courant sur les singeries d’un groupe d’hormones – des adolescents pleins d’énergie tirant le meilleur parti de leurs années de lycée à la fin de The Troubles à Derry, en Irlande du Nord. La comédie partage l’écriture pointue de « Moone Boy » (cette fois par Lisa McGee) et l’humour catholique, mais il vaut mieux être partagée seulement avec des enfants plus âgés car la langue est salée et l’effusion de sang n’est jamais hors d’esprit. Maintenant en streaming sur Netflix.

Cadeaux de la Saint-Patrick

Porter du vert mercredi peut vous empêcher de vous faire pincer et peut vous aider à gagner des cadeaux.

Krispy Kreme offre gratuitement des beignets verts glacés pour ceux qui visitent les magasins vêtus de vert mardi et mercredi. Aucun achat n’est nécessaire et les friandises sont disponibles en magasin, pour le ramassage et le service au volant jusqu’à épuisement des stocks.

Pour plus d’articles spéciaux et d’offres disponibles dans les magasins et les restaurants pour les vacances, cliquez ici.

Contributions: Sara Moniuszko et Kelly Tyko, USA Today; Kathy Flanigan, Milwaukee Journal Sentinel