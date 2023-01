Fête de la République 2023 : avant Pathaan, Shah Rukh Khan a ravi le cœur des fans avec ces films patriotiques

Le film très attendu de Shah Rukh Khan, Pathaan, est sorti aujourd’hui juste un jour avant le Jour de la République. il ne pouvait pas y avoir de meilleure occasion pour le film de sortir car il a une histoire patriotique. L’acteur principal Pathaan est en mission pour sauver son pays de la terreur pakistanaise. Tout comme Pathaan, la superstar a déjà joué dans plusieurs films sur le patriotisme.

Le thriller d’espionnage Pathaan est écrit et réalisé par Siddharth Anand. Il s’agit du quatrième volet de Yash Raj Films Spy Universe. Le drame d’action High Octane met en vedette Shah Rukh Khan, John Abraham et Deepika Padukone dans les rôles principaux. Produit par Aditya Chopra, le film est sorti en salles le 25 janvier en hindi, anglais et télougou.

Découvrez d’autres films patriotiques de Shah Rukh Khan

Swades

À Ashutosh Gowarikar, SRK joue un scientifique de la NASA qui retourne en Inde pour surveiller sa nounou mais finit par trouver ses racines dans le pays. La chanson emblématique Yeh Jo Desh Hai Mera est toujours aimée par beaucoup et les fait se sentir patriotes. Swades sorti en 2004 met en vedette Shah Rukh Khan et Gayatri Joshi dans les rôles principaux. On peut regarder Swades en ligne sur Netflix.

Chak de l’Inde

Le film dramatique sportif raconte l’histoire de l’équipe nationale féminine de hockey. SRK joue le rôle de Kabir Khan qui est l’entraîneur de l’équipe nationale féminine de hockey dans le but de remporter le championnat du monde. Sorti en 2007, le film est réalisé par Shimit Amin et produit par Yash Raj Films. Chak De India est disponible sur Amazon Prime Video.

Phir Bhi Dil Hai Hindoustani

Ce film de 2002 met en vedette Shah Rukh Khan et Juhi Chawla qui sont des journalistes de télévision et demandent justice pour un homme emprisonné à tort. Ils font équipe pour aider Paresh Rawal à prouver son innocence et à le sauver de la pendaison à mort. La scène finale vous donnera certainement la chair de poule. Phir Bhi Dil Hai Hindustani est disponible sur Netflix.

Main Hoon Na

Main Hoon Na est un film masala mais a aussi une touche patriotique. Dans le film, King Khan joue le major Ram Sharma qui est en mission d’infiltration pour protéger la fille d’un général d’un soldat voyou. Le film met également en vedette Sushmita Sen, Amrita Arora et Zayed Khan dans les rôles principaux. Vous pouvez regarder le film sur Netflix.