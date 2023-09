Fête de la Mi-Automne : Pourquoi l’Asie devient folle de gâteaux de lune | Actualités alimentaires

Taipei, Taiwan – À l’approche de l’automne dans de nombreuses régions d’Asie, cela signifie une chose : des cartons et des cartons de gâteaux de lune.

Les petites pâtisseries sont synonymes de la Fête de la Mi-Automne et sont distribuées dans des boîtes colorées aux amis et collègues.

Il n’est pas rare de voir des cartons empilés autour des bureaux à cette période de l’année ou de longues files d’attente devant les boulangeries populaires. Des marques allant de Starbucks à la maison de couture de luxe Louis Vuitton en passant par la chaîne d’hôtels cinq étoiles Shangri-La vendent leurs propres versions du cadeau traditionnel, certaines coûtant jusqu’à 100 dollars pour une boîte de quatre.

Il y a quelques années, la Chine a même ordonné aux autorités de cesser de distribuer des gâteaux de lune dans le cadre de la lutte contre la corruption.

Beaucoup de temps et d’efforts sont consacrés à la création, à l’achat et au partage gâteaux de lune.

Voici ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce qu’un gâteau de lune ?

Lorsque la plupart des gens pensent à un gâteau de lune, ils pensent à une pâtisserie croustillante dorée avec une garniture dense et riche en calories comme de la pâte de lotus ou des haricots rouges – un peu comme l’emoji de gâteau de lune disponible sur votre téléphone – mais ils peuvent varier en taille, en forme et ingrédients selon l’endroit où ils sont fabriqués.

«gâteaux de lune sont essentiellement des pâtisseries, mais autrefois, elles étaient liées aux offrandes à la déesse de la lune », a déclaré à Al Jazeera Clarissa Wei, écrivain culinaire basée à Taiwan et auteur du nouveau livre de cuisine Made in Taiwan.

« La plupart des gens pensent au style cantonais, mais au Yunnan, ils le farcissent de rose, à Taiwan, le nôtre est de haricot mungo et de porc, et à Hong Kong, c’est des graines de lotus et peut-être du porc séché et du jaune d’œuf salé. Mais à la base, il s’agit d’une pâtisserie dense en bouchées.

Wei dit de distribuer gâteaux de lune n’est pas sans rappeler la pratique consistant à offrir des gâteaux aux fruits à Noël dans de nombreux pays occidentaux.

Et tout comme un gâteau aux fruits, gâteaux de lune peut aussi être source de division. Pour certains, ils sont lourds et d’une douceur écoeurante. Pour d’autres, paradisiaque. La plupart du temps, ils sont consommés en petites tranches.

Quand et où sont gâteaux de lune remis?

gâteaux de lune sont distribués à l’occasion de la fête de la mi-automne, un jour férié lié au 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire chinois, soit à peu près au moment de l’équinoxe de septembre.

Cette année, la fête commence le 29 septembre et les célébrations se poursuivent pendant plusieurs jours selon les pays.

La Chine revendique le mérite de ce festival, qui remonterait à la dynastie Zhou (environ 1050 avant notre ère à – 221 avant notre ère) et était à l’origine une célébration après la récolte.

Dans la tradition chinoise, la pleine lune symbolise la plénitude et est associée aux réunions de famille, d’où la forme du gâteau de lune et des jaunes d’œufs entiers que l’on retrouve souvent à l’intérieur.

Aujourd’hui, la fête est également célébrée sous différents noms non seulement en Chine, mais aussi à Taiwan, au Japon, en Corée, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande – tous des lieux avec divers degrés d’influence culturelle chinoise historique et d’importantes communautés d’origine chinoise. .

Les variantes anglaises les plus courantes de la fête sont Mooncake, Moon ou Lantern Festival, car c’est aussi le moment où les lanternes sont portées et exposées.

Certaines familles organisent des fêtes pour observer la lune et manger des gâteaux de lune pendant le festival.

Quelle sorte de gâteaux de lune sont à vendre ?

A l’origine, tout gâteaux de lune Selon Wei, ils devaient être relativement denses car ils étaient laissés dans un sanctuaire en offrande pendant quelques heures avant de pouvoir être consommés.

Ce qu’il y avait à l’intérieur était également déterminé par ce qui était disponible au moment de la récolte.

Mais de nos jours, il existe de nombreux types de gâteaux de lune des saveurs traditionnelles aux saveurs vraiment décadentes.

Les ingrédients contemporains comprennent des arômes de fruits et de thé, de la crème glacée, de la crème anglaise, du cheesecake, du chocolat et du durian – le célèbre fruit épineux apprécié dans de nombreuses régions d’Asie – tandis que le design du gâteau de lune et de la boîte est devenu de plus en plus élaboré.

Il est même possible d’acheter gâteaux de lune à la manière de visages familiers comme Hello Kitty ou Totoro, le personnage animé du film japonais Mon voisin Totoro.

Pourquoi le gâteau de lune de Hong Kong est-il si emblématique ?

Comme pour beaucoup de choses, la culture de Hong Kong et la culture cantonaise ont une légère longueur d’avance dans l’air du temps de la culture mondiale en raison des modèles de migration chinoise.

Avant l’époque de la mondialisation, les habitants des provinces côtières du sud de la Chine, comme le Guangdong et le Fujian, étaient parmi les premiers à traverser les mers à la recherche de nouvelles opportunités.

Après s’être installés en Asie du Sud-Est et à Taiwan, les Chinois du sud ont également été parmi les premiers à établir des communautés dans des villes occidentales telles que Sydney, San Francisco, Londres et New York, emportant avec eux leurs traditions et leurs coutumes.

Les Hongkongais, en particulier, ont bénéficié du fait de vivre dans une grande ville portuaire.

Le statut iconique du style hongkongais ou cantonais gâteaux de lune C’est la même raison pour laquelle de nombreuses personnes pourraient voir une danse du lion à la Hong Kong dans les rues de Londres ou de New York lors du Nouvel An lunaire ou considérer les plats de ces régions comme de la « cuisine chinoise ».