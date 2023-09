Fête de Gadar 2 : la star de Jawan Shah Rukh Khan et son épouse Gauri Khan font une entrée fracassante pour célébrer le grand succès de Sunny Deol

Gadar 2 La fête du succès s’est avérée être un événement fabuleux, tout comme le film. De nombreuses grandes stars de l’industrie sont venues célébrer le succès de Sunny Deol. Depuis Salman Khan, Kartik Aaryan, Kiara Advani-Sidharth Malhotra, Vicky Kaushal, Anil Kapoor, Varun Dhawan à Dharmendra, beaucoup de célébrités ont été maquillées à la fête. Mais l’entrée la plus fracassante a été faite par Shah Rukh Khan et son épouse Gauri Khan. Le roi Khan et son épouse sont apparus en retard à la fête mais ont veillé à faire sentir leur présence. Il y a eu beaucoup de discussions autour Shah Rukh Khan et Déol ensoleillél’équation. Selon certaines informations, les deux stars ne se seraient pas parlé pendant près de 16 ans. Mais il semble qu’avec Gadar 2, tout s’est mis en place. Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan et Gauri Khan arrivant au Gadar 2 coup de succès ci-dessus.