Fête de Barty ! Ashleigh Barty dispute son premier quart de finale à Wimbledon

La numéro un mondiale Ashleigh Barty a atteint les quarts de finale de Wimbledon pour la première fois lundi en battant la championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova de la République tchèque 7-5, 6-3. L’Australienne de 25 ans affrontera mardi le vainqueur du match entre sa compatriote non classée Ajla Tomljanovic et l’adolescente britannique Emma Raducanu pour une place en demi-finale. La défaite a mis fin à la séquence de 15 victoires consécutives de Krejcikova et elle devra attendre une autre année pour voir si elle peut imiter son défunt entraîneur et mentor Jana Novotna en remportant le titre.

Barty a peut-être gagné en deux sets, mais cela n’a pas vraiment raconté l’histoire complète d’une rencontre acharnée de 95 minutes contre un adversaire qui n’avait pas encore remporté un match sur gazon du tableau principal avant Wimbledon.

Le service de Barty était une fois de plus son talon d’Achille cassé au début du premier set, puis à nouveau dans le second lorsqu’elle a servi pour le match.

Heureusement pour les supporters australiens sur le court numéro un – dont l’un tenait une carte écrite à la main « C’est la fête de Barty » – elle a cassé le service de Krejcikova pour remporter le match.

Illustrant peut-être un mélange de soulagement et de célébration.

La championne de Roland-Garros 2019 – qui par coïncidence a également mis fin à une séquence de 15 victoires consécutives lorsqu’elle a perdu au quatrième tour de Wimbledon il y a deux ans – est particulièrement désireuse de gagner cette année car c’est le 50e anniversaire de sa compatriote australienne Evonne Goolagong Cawley. premier titre de Wimbledon.

« C’était un match incroyablement difficile », a déclaré Barty.

« Barbora a eu une année incroyable et je suis heureuse de m’en sortir à la fin. J’ai trouvé de bonnes choses quand c’était important.

« C’est un peu le travail que mon équipe et moi-même faisons à l’entraînement, mais c’est la partie amusante de sortir et de m’amuser.

« Cela peut parfois être frustrant, mais le goût est plus doux lorsque vous gagnez. »

