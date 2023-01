Fête d’anniversaire de Sidharth Malhotra : Karan Johar, Manish Malhotra et d’autres célèbrent le grand jour de l’acteur de Mission Majnu [Watch Video]

Fête d’anniversaire de Sidharth Malhotra : Le jeune et grand acteur de Bollywood Sidharth Malhotra s’est imposé comme un grand acteur et a commencé sa carrière avec l’étudiant de l’année de Karan Johar. Sidharth Malhotra, né le 16 janvier 1985, a commencé sa carrière de mannequin à l’âge de 18 ans. Si l’on regarde tous les films de Sidharth Malhotra, ils sont tous fantastiques et exceptionnels. Maintenant, le film le plus attendu de Sidharth Malhotra et Rashmika Mandanna, Mission Majnu, est prêt pour sa sortie. Le film sera disponible sur Netflix le 20 janvier 2023. Le film le plus attendu, Mission Majnu, est un thriller d’espionnage bollywoodien, et les amateurs de cinéma du sud attendent ce film avec impatience à cause de Rashmika Mandanna, qui a joué le rôle principal dans ce film. film. Hier soir, l’acteur a fêté son anniversaire avec des amis de l’industrie de Bollywood. Regardons les vidéos.