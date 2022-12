Fête d’anniversaire de Salman Khan : l’acteur de Tiger 3 embrasse l’ex-petite amie Sangeeta Bijlani ; divise les internautes

La superstar de Bollywood, Salman Khan, a un an de plus aujourd’hui (27 décembre). Le bel acteur a célébré son 57e anniversaire avec ses amis de l’industrie et sa famille à Mumbai à minuit. L’acteur de Tiger 3, Salman, portait un t-shirt noir classique associé à un jean noir pour sa fête d’anniversaire. Shah Rukh Khan a également assisté à la fête et a chaleureusement étreint son ami proche Salman. Les deux ont passé du temps de qualité ensemble et les fans sont devenus gaga de leurs retrouvailles. Shah Rukh Khan et Salman ont tous deux été vus en train de se jumeler en noir.

L’ex-petite amie de Salman, Sangeeta Bijlani, a également honoré la fête de sa présence et avait l’air toute habillée. Salman était joyeux de voir Sangeeta et l’a serrée dans ses bras. Il a également fait un bisou sur son front et a laissé les internautes stupéfaits par son acte. La photo de Salman et Sangeeta en dit long sur leur lien fort et leur amitié. Sangeeta est souvent aperçue lors de plusieurs événements et réceptions familiales organisés par Salman. Sangeeta vieillit bien et semble avoir impressionné la police de la mode avec son style. L’actrice portait une robe courte violette scintillante à décolleté en V profond et a complété son look avec un minimum de maquillage. L’acteur est sorti pour dire adieu à Sangeeta.

Salman Khan et Sangeeta étaient tous deux prêts à s’engager dans les années 90, mais le couple s’est séparé. Les deux sont sortis ensemble pendant plus de 10 ans et avaient l’intention de se marier. Sangeeta l’aurait surpris en train de la tromper avec une autre actrice. Sangeeta s’est ensuite mariée à Azharuddin et ils se sont également séparés en 2010.

Regardez la vidéo de Salman Khan –

La fête de Salman a réuni Pooja Hegde, Kartik Aaryan, Shah Rukh Khan, Tabu, Pulkit Samrat, Siddhant Chaturvedi et d’autres célébrités. Sur le plan du travail, Salman sera ensuite vu dans Tiger 3 aux côtés de Katrina Kaif et Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan qui sortira à l’Aïd 2023. Salman aurait également un rôle de camée dans Pathaan de Shah Rukh Khan.