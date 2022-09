Fête d’anniversaire de Ranbir Kapoor : Neetu Kapoor, Aditya Roy Kapur, Karan Johar et d’autres assistent à la célébration du 40e anniversaire [Watch Video]

Anniversaire de la nuit dernière de Ranbir Kapoor : Ranbir Kapoor a eu 40 ans aujourd’hui, le 28 septembre. L’acteur a fêté son anniversaire hier soir avec des amis proches et sa famille. Ranbir Kapoor, Ayan Mukerji, Aditya Roy Kapur, Karan Johar, Neetu Kapoor et d’autres ont assisté aux célébrations d’anniversaire de Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor est dans l’industrie de Bollywood depuis 15 ans maintenant. Il a fait ses débuts avec le film Saawariya, et après le film, il ne s’est pas arrêté. Elle a fait de nombreux films à succès comme Wake Up Sid, Sanju, Yeh Jawani Hai Deewani, Ae Dil Hai Mushkil et le récent Brahmastra. Les paparazzi ont capturé toutes les stars qui ont assisté à la célébration. Regardons la vidéo pour voir la vidéo et les images à l’intérieur.