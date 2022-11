Fête d’anniversaire de Paras Kalnawat : Nia Sharma, Nishant Bhat, Sriti Jha et d’autres font la fête lors de la célébration [Watch Video]

Fête d’anniversaire de Paras Kalnawat : Le célèbre acteur Anupamaa Paras Kalnawat a célébré son anniversaire. Il a pris de l’importance après avoir incarné Samar dans la populaire série télévisée Anupamaa. Nia Sharma, Nishant Bhat, Sriti Jha et d’autres stars de la télévision ont assisté à la célébration de l’anniversaire. Ces stars de la télévision se sont bien amusées à la fête, et de nombreuses vidéos de personnes s’amusant sont devenues virales. Dans cette vidéo, nous montrons toutes les vidéos de fêtes folles et amusantes. C’était une grande fête d’anniversaire. De nombreuses stars de la télévision qui ont assisté à la fête ont partagé de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, ce qui prouve que tout le monde s’est bien amusé lors de la fête d’anniversaire. Regarder la vidéo.