Fête d’anniversaire de Kareena Kapoor Khan : les sœurs Kapoor, Saif Ali Khan et d’autres fêtes chez Randhir Kapoor [Watch Video]

Anniversaire de Kareena Kapoor Khan : La diva Kareena Kapoor Khan fête aujourd’hui son anniversaire. Ses looks glamour et sensuels et ses performances exceptionnelles, comme Poo dans Kabhi Khushi Kabhi Gham ou Geet dans Jab We Met, n’ont pas été faciles. Karisma Kapoor était également une célèbre actrice de Bollywood à son époque. Nous les avons vus tous les deux traîner ensemble. Ils ont souvent été aperçus avec ses amis, Malaika Arora et Amrita Arora. Aujourd’hui, nous avons également repéré Karisma Kapoor, Rima Jain et Saif Ali Khan avec Kareena Kapoor Khan chez son père Randhir Kapoor pour son anniversaire. Pour en savoir plus à ce sujet, regardez la vidéo.