Fête d’anniversaire d’Aayush Sharma: Salman Khan, Kangana Ranaut, Shehnaaz Gill et d’autres célébrités de la ville B arrivent avec style [Watch Video]

Fête d’anniversaire d’Aayush Sharma : La star de Bollywood Ayush Sharma a célébré son 32e anniversaire le mardi 25 octobre. Il a organisé une fête d’anniversaire pour sa famille, ses amis proches et les stars de Bollywood. Bhai Jaan Salman Khan de Bollywood arrive à la fête avec style. Salman vient de se remettre de la dengue, a assisté à la fête et a gardé son look décontracté en optant pour un t-shirt bleu et un pantalon marron. Kangana Ranaut, Shehnaaz Gill, Sonakshi Sinha, Palak Tiwari, Varun Sharma, Sohail Khan, Arbaaz Khan, Chunky Panday et d’autres célébrités de la ville B ont assisté à la fête d’anniversaire. Ayush Sharma a coupé son gâteau d’anniversaire avec les paparazzi et a posé pour des photos avec sa femme, Arpita Khan. Regardez la vidéo pour voir les photos de l’intérieur. Regarder la vidéo.