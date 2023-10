Fête annuelle des sous-vêtements pour soutenir le programme Adopt-A-Family des Fêtes – Shaw Local

La 7e soirée annuelle de sous-vêtements du Batavia Lions Club aura lieu de 18 h à 20 h le 8 novembre au Bar Evolution & The Tea Tree, 27 et 29 N. River St. à Batavia. L’événement a été créé pour recueillir des dons de nouvelles chaussettes et sous-vêtements pour chaque enfant participant au programme de vacances Adopt-A-Family de Batavia United Way. Le Batavia Lions Club est une organisation de service dont la devise est « Nous servons ».

Les clients paient une entrée de 10 $ ou un paquet de nouveaux sous-vêtements ou chaussettes et profitent d’entrées gratuites et d’un bar payant. Si vous vous sentez particulièrement généreux, ils accepteront les deux avec gratitude ! Chaque année, des centaines de paquets de chaussettes et de sous-vêtements sont collectés, ce qui permet aux parrains de chaque famille adoptée de consacrer leurs achats à des produits essentiels comme des bottes d’hiver, des vêtements chauds et d’autres besoins de la liste de souhaits de l’enfant. Batavia United Way adopte chaque année environ 145 familles dans le besoin, dont plus de 325 élèves du district scolaire de Batavia examinés par des conseillers scolaires et des travailleurs sociaux.

Des billets de tombola pour les prix sont disponibles lors de l’événement et les bénéfices sont reversés à l’épicerie, à l’essence et à d’autres cartes-cadeaux pour les familles. Pour plus d’informations, contactez Lori Wilson à [email protected]. Pour plus d’informations sur le programme Adopt-A-Family de Batavia United Way, visitez https://bataviaunitedway.org/adopt-family.