PARIS – Paris continue d’être une source d’inspiration pour les marques contemporaines présentées hors des podiums, avec des inspirations cette saison allant de l’Américain à Paris à l’architecture des serres historiques de la ville.

La rouille et le sépia connaissent un retour en force avec des déclinaisons chez Aigle, Maison Kitsuné et Margaret Howell, tandis que le rose Barbie est toujours d’actualité chez Sandro et Maje.

Chez Sandro, Carlo Usai donne une nouvelle direction à la collection homme, tandis que Maison Kitsuné est passée d’une porte tournante de directeurs créatifs à une équipe interne alors qu’elle cherche à se développer rapidement dans le style de vie et l’hôtellerie.

Aigle

Depuis que le trio Aurélien Arbet, Jérémie Égry et José Lamali, également à l’origine du label Études, ont travaillé au raffinement de la marque Aigle, ils ont enrichi le jeu de présentation en incluant certains des lieux les plus emblématiques de Paris : le toit du Centre Pompidou la saison dernière ; cette fois-ci dans le jardin d’hiver du Jardin des Plantes. Les modèles se frayaient un chemin à travers les arbres et déambulaient parmi les feuillages tropicaux tels des explorateurs très chics.

Le trio a voulu travailler avec des imprimés et a créé un nuage camouflage monochrome et une impression de type toile de l’architecture Art déco du jardin d’hiver. Cette dernière est une collaboration avec le Jardin des Plantes à partir d’une estampe historique trouvée dans les archives. Cela s’inscrit dans la volonté du trio de créer un dialogue avec Paris, tout en créant des objets pour le voyageur.

Ils ont joué avec les détails des fermetures éclair et des poches sur des gilets cargo utilitaires, des combinaisons et des manteaux. Une palette de couleurs neutres s’élargit cette saison avec du corail et de la sauge, et ils ouvrent un pantalon avec une jambe plus large et raccourcie. Les tricots confortables ajoutent une texture épaisse aux vêtements d’extérieur épurés. C’était technique et fonctionnel avec des rebondissements détaillés.

Aigle

Claudie Pierlot

Claudie Pierlot l’a épuré cette saison avec des formes plus simples, des lignes plus épurées et plus de structure. La marque, qui s’appuie souvent sur des éléments de plage et des rayures françaises traditionnelles, a présenté des jupes crayon, des robes fourreau et des blazers.

Présentant son expérience immersive habituelle, la marque a présenté un court métrage avec du pop-corn et des Oscars gravés à la disposition des invités. Le film mettait en vedette un sosie de Jean Seberg visitant des coins non conventionnels de Paris, illustrant le passage du style stéréotypé de la française à une collection un peu plus avant-gardiste cette saison. Les jupes étaient plus courtes et les imprimés à losanges jaunes de style années 70 étaient en jeu.

Ailleurs, la marque était à la mode avec des ballerines à lacets noires, rouges et argentées, et a collaboré avec la marque française Bensimon sur une sneaker en édition limitée. Le logo imprimé introduit il y a deux saisons s’est étendu aux chemises, jupes et cravates pour des looks imprimés en pallooza de la tête aux pieds.

Claudie Pierlot Avec l’aimable autorisation de Claudie Pierlot

Maison Kitsuné

La Maison Kitsuné courait après le soleil avec sa collection Endless Summer qui faisait la part belle aux pastels et aux imprimés. Une interprétation abstraite de marguerites a été gravée au laser sur des jeans et des vestes en denim pour une version non conventionnelle du costume, tandis qu’un imprimé palmier et un imprimé coucher de soleil dégradé sont apparus sur des T-shirts.

Les cardigans en tricot mérinos patchwork étaient amples et amples, tandis que les formes de vêtements de travail mises à jour en denim conservaient la sensibilité du skate californien. La maison a opté pour des couleurs non conventionnelles cette saison, en rouille et lavande, ces dernières apparaissant sur un denim boot-cut aux airs des années 70, doublées dans d’autres modèles de T-shirts rappelant les graphismes et les logos de cette époque. Cette ambiance se retrouve également sur les survêtements en tissu éponge. Les jupes avaient une coupe plus fine en formes de tulipes et en denim droit.

La marque a lancé une nouvelle version bébé de son logo en renard sur des cabas et des charms. Après avoir introduit les sacs à main pour la première fois la saison dernière, la marque a ajouté deux formes supplémentaires afin d’élargir la catégorie des accessoires.

Les collaborations étaient encore en cours, mais après une série de directeurs créatifs et de designers invités, la marque s’en tient désormais à un modèle de studio interne alors qu’elle se lance dans les catégories lifestyle. D’autres restaurants sont à venir, ainsi que des concepts de clubs et d’hôtellerie qui se développeront l’année prochaine.

Maison Kitsuné Avec l’aimable autorisation de la Maison Kitsuné

Majé

Maje est revenue à ses racines françaises cette saison après s’être tournée vers le Royaume-Uni la saison dernière. Les mini-robes et les bombers tronqués étaient en tweed classique, tandis que les trenchs adoptaient des plis en mousseline au bas.

Mis à part quelques éléments de trench traditionnels, dont une version courte volumineuse et des pulls à rayures, cette collection était dominée par la couleur. Une combinaison jupe-short et veste rose Barbie s’est inspirée de vestes en jean confectionnées en tweed pour une version libérale du tailleur, ainsi que d’une robe avec une touche à épaules dénudées. Il y en avait beaucoup ici pour l’ensemble de fête, y compris des robes-nuisettes coupées en biais, avec des hauts raccourcis et coupés en diverses itérations. Les bas cloches des années 90 et 70 étaient également exposés dans des versions en dentelle blanche et en denim, mais il reste à voir si la tendance perdurera. Mais il était destiné aux influenceurs qui le porteront sur les photos OOTD (tenue du jour).

Majé

Marguerite Howell

Après avoir fouillé ses archives, Margaret Howell en a ramené quelques-uns de ses tirages vintage. La marque britannique a travaillé avec Liberty dans les années 70 et 80 et, après avoir découvert de vieux nuanciers, a relancé un motif de paon classique en chocolat et rouille. Les pièces étaient pratiques et douces, comme un long boxer avec des poches, une robe chemise ample et une jupe plissée avec une taille élastiquée. Howell a associé les looks à des gilets et des cravates classiques pour une sensation d’uniforme scolaire.

C’était emblématique de ses looks androgynes et unisexes de vêtements de travail utilitaires élevés qui introduisent les formes traditionnelles de la mode masculine dans le couloir des femmes, avec des touches telles que des épaules tombantes et des longueurs de bras plus courtes. Les pièces avaient cette sensation empruntée aux garçons, mais les proportions étaient au rendez-vous. L’emprunt est allé dans les deux sens : une jupe portefeuille de style kilt est populaire auprès des hommes.

Elle a mis à jour ses formes populaires avec des poignets plus larges et retournés sur des shorts et des pantalons marins taille haute. Les jupes crayon en jean avaient une large fente sur le devant, tandis que les vêtements d’extérieur ont introduit les vêtements de pluie techniques dans le domaine du prêt-à-porter avec des cols surdimensionnés. Une combinaison en jean sera tendance avec le dressing tout blanc de la saison.

Après avoir quitté le calendrier des défilés de la Fashion Week de Londres pendant la pandémie, Howell s’est présenté tranquillement à Paris, permettant une expérience tactile de la collection de chemises en lin naturel non teint, de grosses mailles et de denim japonais épais, avec un grand effet.

Marguerite Howell

Longchamp

Alors que les sacs classiques de la marque ont connu une résurgence sur TikTok avec des filles de sororité popularisant le style Pliage en nylon comme leurs « sacs de pointe », la société s’est penchée sur son cachet actuel sur les réseaux sociaux avec une collection destinée aux étudiants. La directrice artistique Sophie Delafontaine a imaginé une étudiante américaine à Paris – peut-être la sœur cadette d’Emily – vêtue de robes en jersey de basket à paillettes, de vestes portefeuille à paillettes et de jupes à paillettes arc-en-ciel. Il y avait beaucoup d’éclat.

L’ambiance de fête était palpable et s’éloignait des racines équestres de la marque. C’était les vacances de printemps dans le sud de la France au lieu de la Floride, avec des bikinis fabriqués à partir d’écharpes vintage upcyclées, des sandales de la collaboration K Jacques et un nouveau sac de marché en feuilles de palmier tressées. Les fleurs étaient grandes avec des appliqués crochetés à la main sur les sacs.

Avec l’aimable autorisation de Longchamp

Le prêt-à-porter ne représente encore qu’une petite partie de l’activité, qui se porte bien sur la côte Est des États-Unis et en Asie notamment. La maroquinerie reste l’épine dorsale de la marque, et elle a introduit plusieurs nouvelles formes dans sa gamme grandissante de sacs, notamment le seau Roseau et les sacs bandoulière inspirés des trousses à crayons ou des cahiers d’artistes. Au contraire, c’était une étude de contrastes.

Sandro

Carlo Usai a assumé le rôle principal de directeur mondial du merchandising du côté des hommes et a embelli la collection avec des costumes doux, des tricots aérés mais substantiels et de nouvelles formes. Cette saison, la ligne s’est éloignée de ses tenues de club à forte teneur en logos pour adopter un look relaxant et raffiné qui semblait frais et directionnel pour la marque. Son expérience chez Givenchy devrait contribuer à élever la ligne de luxe accessible.

Du côté des femmes, Sandro est toujours surtout en mode fête, avec beaucoup de paillettes, d’embellissements floraux et de rose Barbie.

Le jean à deux ceintures a bien fonctionné dans les magasins phares de la côte, notamment Beverly Drive à Los Angeles et SoHo à New York, a déclaré la marque, elle monte donc la barre avec un jean à trois ceintures cette saison. Ailleurs, le denim était également orné de cœurs en strass, et les robes en crochet étaient également ornées d’éclat.

Les tailleurs courts en lin étaient plus élégants, et une capsule de robes d’été bleu méditerranéen était un clin d’œil à l’amour de la fondatrice et directrice artistique Évelyne Chetrite pour le sud de la France.

La marque poursuit sa capsule avec l’artiste Louis Barthélemy pour une deuxième saison avec ses imprimés lumineux sur des costumes esprit pyjama. Elle a également lancé de nouveaux sacs à main et des ballerines ornées. De nombreuses idées contrastées étaient proposées.