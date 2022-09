HELSINKI (AP) – Des célébrations réduites ont eu lieu dimanche au Danemark marquant les 50 ans sur le trône de la reine Margrethe, dont le règne est désormais le plus long d’Europe après la mort de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne.

Des célébrations atténuées ont été ordonnées vendredi par Margrethe, âgée de 82 ans – désormais également la seule femme monarque au monde – par respect pour la défunte reine de Grande-Bretagne, décédée jeudi à 96 ans.

Margrethe a demandé à son tribunal d’ajuster le programme d’anniversaire de samedi et de dimanche dans un bref délai, annulant – entre autres – son apparition sur le balcon du palais d’Amalienborg pour saluer une foule de sympathisants ainsi qu’une balade à cheval dans la capitale danoise de Copenhague. -chariot tiré.

Les événements de dimanche comprenaient un service religieux et un déjeuner organisé par Margrethe à bord du navire royal danois Dannebrog pour les couples royaux et les présidents des autres pays nordiques que sont la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède.

Un gala de musique et de théâtre en l’honneur du monarque danois a eu lieu samedi soir et un dîner de gala au palais de Christiansborg, siège du Parlement danois, a eu lieu dimanche soir.

Margrethe a été proclamée reine le 15 janvier 1972, un jour après la mort de son père, le roi Frederik IX, des suites d’une courte maladie.

Le jubilé du 50e anniversaire de la reine danoise était initialement prévu pour janvier, mais la plupart des événements ont été annulés ou reportés en raison de la pandémie de COVID-19.

