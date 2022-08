festivals tout le week-end – Shaw Local

1) RomeoFest aura lieu les jeudi, vendredi, samedi et dimanche au Deer Crossing Park au 1050 W. Romeo Road et Village Park au 900 W. Romeo Road). Les caractéristiques comprennent un marché artisanal, un bingo, une exposition de voitures, un carnaval, des divertissements familiaux, des feux d’artifice, de la nourriture, un spectacle laser, de la musique et des tournois. Pour plus d’informations, visitez romeoville.org/741/RomeoFest.

2) Le Shorewood Crossroads Festival 2022 se tiendra vendredi, samedi et dimanche au Cene’s Four Seasons Park à Shorewood. Les caractéristiques comprennent un carnaval, des animations musicales en direct, une aire de restauration, un spectacle d’artisanat et de vendeurs (samedi). un défilé de feux d’artifice (samedi) (dimanche) et un spectacle de voitures classiques et personnalisées (dimanche). Pour plus d’informations, visitez crossroadsfest.com.

3) Le 18e Kidz Fest annuel aura lieu de 10 h à 15 h samedi au centre-ville de Joliet, en face du Rialto Square Theatre. L’événement interactif gratuit pour les 2 à 12 ans comprend une ferme pour enfants, du maquillage, des promenades à poney, des spectacles de magie, des danseurs et un avion. Nourriture et boissons disponibles à la vente. Pour plus d’informations, visitez jolietccp.com/kidz-fest.

4) Le premier festival de baskets de Joliet aura lieu de midi à 18 h dimanche au pavillon de la Joliet Central High School, 201 E Jefferson St. à Joliet. Apportez autant d’objets que possible pour les échanger ou les vendre. Hébergé par Joliet Kreamers. Pour plus d’informations, contactez Tyrell au 815-999-1958 ou [email protected]

5 choses à faire

5) Inscrivez-vous avant vendredi pour le “dimanche sensoriel” du district de Forest Preserve du comté de Will de 11 h à midi le dimanche au Four Rivers Environmental Education Center à Channahon. Les participants ayant des besoins de traitement sensoriel peuvent explorer les expositions et les sentiers du centre d’accueil à leur guise. Le centre sera ouvert uniquement aux participants inscrits pendant cette période. Des aménagements seront faits dans la mesure du possible. Gratuit, tout public. Inscrivez-vous en composant le 815-722-9470. Pour plus d’informations, visitez reconnectwithnature.org.

