Festivals, foires et rassemblements à gogo dans la vallée de Sauk – Shaw Local

Voici une liste des événements en cours et des activités à venir dans la vallée de Sauk. N’oubliez pas de consulter 5 choses à faire pour d’autres opportunités.

Avez-vous des informations sur un événement ou une attraction à venir? Assurez-vous de nous le faire savoir. Soumettez des informations pour le calendrier hebdomadaire de Sauk Valley Media à [email protected] Inclure une personne de contact et un numéro de téléphone.

Cette semaine

Musique live. Dixon Municipal Band, Summer Sounds, 19 h 30 jeudi, Page Park Band Shell Dixon; Shaylyn O’Laughlin, 17h30, vendredi, Musique au Square, John Dixon Park, Dixon; The Jimmys, 19 h, vendredi, Mt. Morris Jamboree, Campus Band Shell; Ryan Hoffman, 18h30, samedi, Books on First, 202 W. First St., Dixon; Riven Quartet, 18 h, dimanche, Église réformée de Spring Valley, 10960 Spring Valley Road, Fulton; Garth and Tricia Tribute Show, du mardi au 11 août, White Pines Dinner Theatre, 6712 W. Pines Road, Mount Morris.

Marché vintage et artisanal avec plus de deux douzaines de vendeurs offriront des marchandises de 9 h à 14 h samedi au Plum Creek Club, 641 Palmyra Road, Dixon.

Fête locale sera de 9 h à 13 h le samedi et Rock Falls Farmers Market, 400 W. Second St. à Rock Falls. L’événement est gratuit. Les jeunes entrepreneurs pourront vendre des produits tels que de la limonade, de l’artisanat, des sucettes glacées et des peintures. D’autres vendeurs locaux vendront de l’artisanat, de la décoration, des produits frais, des friandises et des bijoux.

Bo’s Bait and Tackle, événement de pêche pour les jeunes, 8 h samedi, barrage inférieur, Rock Falls. Inscriptions anticipées uniquement.

Pattes et Griffes 5K, 8 h samedi, Happy Trails Humane Society, Rock Falls.

ROY G BIV Color Fun Run, 18 h, samedi, Red Barn, Woodlawn Arts Academy Campus, 3807 Woodlawn Road, Sterling. Course familiale à 6h, lancer de couleur et plus encore à 7h.

Journées de la choucroute Forreston aura lieu du vendredi au dimanche au Memorial Park. Les jeux familiaux et le film en plein air auront lieu vendredi, la course amusante Cabbage Patch Kids et Kraut Days 5K seront samedi à 7 h 30 avec le déjeuner de choucroute de la Légion américaine au Memorial Park de 10 h à 15 h le samedi. Après le concours de mangeurs de pastèques, de la musique live se produira au coin de Cherry at Walnut avec 3 on the Tree sur scène à 16h30 et Free Fall à 20h30. Le dimanche, le petit-déjeuner communautaire des pompiers aura lieu à 19h30 tandis que le défilé débutera à 12h30 à l’école primaire de Forreston.

Polo Femme Garden Club’s l’exposition florale aura lieu de midi à 16 h samedi au Polo Area Senior Center, 101 E. Mason St. à Polo. Il y aura des présentations pour les jardiniers. L’entrée est de 1 $ par adulte. Les enfants de moins de 12 ans sont gratuits. Il y aura des prix de présence et un tirage pour un panier-cadeau.

Salon de l’association des équipements anciens de l’histoire vivante sera de 9 h à 16 h samedi et dimanche au 1674 Whitney Road, Franklin Grove. Il y aura un défilé à 13 h 30 chaque jour, ainsi que des expositions et des démonstrations.

Grand spectacle de plate-forme sera de 10 h à 15 h samedi au Chaplin Creek Show Grounds, 1715 Whitney Road pendant le Franklin Grove Harvest Festival. Toutes les activités et événements seront gratuits. Tous les camions et remorques participants doivent être au spectacle avant 10 h. , aire de jeux familiale et chasse aux camions avec prix.

Fête de la récolte de Franklin Grove sera du vendredi au dimanche à Franklin Grove. Les vide-greniers du village commencent à 8 h avec l’exposition d’art à partir de 10 h. Le samedi, plus de vide-greniers, exposition d’équipements anciens à 8 h, exposition de semi-tracteurs à 10 h, tournoi de kick ball à midi, amusement en famille à midi au parc Atlasta, derby de canard, Dîner de côtelettes de porc de la Légion américaine à 4 heures et café en plein air et musique live à 5 heures. Dimanche, les pompiers auront des batailles d’eau à partir de midi.

70e Foire du comté de Carroll ouvre le dimanche soir au parc des expositions le long de Schell Park Road près de Milledgeville avec le souper et l’exposition 4-H hamburger. Le jugement commence lundi et se poursuit mardi. Le premier événement en tribune sera les Illini State Truck Pullers et les Tri-County Pullers à 18h30 mardi. Le jugement du bétail et de la pâtisserie aura lieu mercredi, le défilé de tracteurs de 17 h et le Badger State Tractor Pull à 18 h 30. La foire se poursuivra jusqu’au samedi 13 août.

Une Nuit de Reine, interprété par Gary Mullen & The Works, montera sur scène samedi à 19h30 dans la salle de bal Oakwood, Wild Rose Casino & Hotel à Clinton, Iowa. Les billets commencent à 25 $.

“Nunsense” est joué au Timber Lake Playhouse. De gauche à droite, Mia Gimenez en tant que sœur Mary Regina, Aria Evans en tant que sœur Mary Hubert, Emily Chaviano en tant que sœur Mary Amnesia, Isabella Abuan en tant que sœur Robert Anne et Kimmy Sessions à genoux en tant que sœur Mary Leo apparaissent pendant la production. (Photographie soumise par Timber Lake Playhouse)

“Non-sens” se déroule jusqu’à dimanche au Timber Lake Playhouse à Mount Carroll. Les billets coûtent 35 $ en admission générale, 30 $ pour les aînés et 25 $ pour les étudiants et les militaires. Les spectacles ont lieu à 19h30 le jeudi, vendredi et samedi et à 14h30 le dimanche. Le talkback de la page à la scène aura lieu après la représentation du vendredi.

Art des éclaboussures activité familiale de 10 h à 15 h le vendredi au Discovery Centre Museum, Riverfront Museum Park, 711 North Main Street, Rockford. Billets 10 $.

A venir

Musique

Musique au Square, John Dixon Park, Dixon

Nouvelles chaussures, 17h30, 12 août

Backlash, 17h30, 19 août

Mark Hobbs, 17 h 30, 26 août

Les Belle Rangers, 17h30, 2 septembre

Nuits d’été et marchés éphémères

Parc Dale, Sterling

Bobbi White and Co., 17 h 11 août

Lojo Russo, 17 h, 25 août

Musique municipale de Dixon

Concert de Noël, 19 h, à confirmer.

Jammin sur le rocher

Parc RB&W, 201 E. Second St., Rock Falls

David Cuckler, Tara Norris, Starlight Blues Band, Weigh Me Down Band et Eric Whitlock. 4 août, 18 h

Les vendredis food truck

Parc RB&W, 201 E. Second St., Rock Falls, 11 h 30 à 21 h

Ambulatoire, 19 h 12 août

Mt. Morris Jamboree, Campus Band Shell

Howard et les White Boys, 19 h, 12 août

Bas résille sales, 19 h, 19 août

Chicago Tribute Anthology, 19 h, 26 août

Série de concerts d’été Winning Wheels, Eclipse Square, Prophetstown

3 Sur l’arbre, 17 h, 26 août

À venir, 17 h, 23 septembre

À venir, 17 h, 28 octobre

Livres sur First, 202 W. First St., Dixon.

Mark Dvorak, 18 h 30, 20 août

Rosbrook Studio Second Saturday Open Mic, 107 S. Peoria Ave., Dixon. Don suggéré de 3 $

inscription à 18h, représentations de 19h à 23h,

American Legion Post 902, 712 Fourth Ave., Rock Falls.

Jam Session, 19h tous les jeudis.

The First Fridays Open Mic, K’s Sports Bar, 408 East Washington (Route 64) dans l’Oregon.

La prochaine représentation aura lieu le 5 août à 19 h à la foire du comté d’Ogle. L’entrée est gratuite pour les forains. L’inscription des artistes se fait à 6h45. Pour information, composez le 815-449-2660.

Église réformée de Spring Valley, 10960 Spring Valley Road, Fulton.

Riven Quartet, 18 h, 7 août

Les bons intendants, 18 h 14 août

Adam’s Voice, 18 h, 21 août

Productions théâtrales

Théâtre historique de Dixon

Les billets sont en vente pour les spectacles suivants au Historic Dixon Theatre, 114 S. Galena Ave. dixontheatre.com/events/ pour des billets ou plus d’informations.

Double vision : l’expérience de l’étranger, 19 août

Ménopause la comédie musicale, 28-29 septembre.

Toujours jeune, 7 octobre.

ABBA Mania, 16 octobre.

Paul Childers, 22 octobre.

Hier: Un hommage aux Beatles approuvé par Sir Paul McCartney, le 5 novembre.

Annie Jr., 18-19 novembre.

Cendrillon (Une production théâtrale communautaire), 9-11 décembre.

The Prophecy Show: The Music of Trans-Siberian Orchestra, 30 décembre.

Motor City: la Motown Revue, 14 janvier.

Still Collins, 28 janvier.

Cirque de Shanghai, 24 février.

Doug Allen Nash, 11 mars.

Comédien Yakov Smirnoff, 24 mars.

Cap vers l’Est, le 7 avril.

Adventures of Tortoise and the Hair Next Generation, 23 avril 2023

The Machine: La musique de Pink Floyd, 28 avril 2023

Sous le réverbère, 13 mai 2023

L’illusionniste Mike Super, 27 mai 2023

Dixon Stage Left, 306 W First St, Dixon

Peter and the Starcatcher, 23-24, 29-30 septembre, 1er octobre, 6-7-8.

Timber Lake Playhouse, 8215 Black Oak Road, Mount Carroll.

Nunsense, 28 juillet-août. sept

We Will Rock You, du 11 au 31 août

Hank Williams : Lost Highway, du 8 au 18 septembre

Forever Plaid: Plaid Tidings, du 1er au 11 décembre

Clinton Area Showboat Theatre, 303 Riverview Drive, Clinton, Iowa.

The World Goes ‘Round, du 6 au 14 août.

Dîner-théâtre White Pines, 6712 W. Pines Road, Mount Morris

Garth et Tricia Tribute Show, du 9 au 11 août

Hommage à la musique de Roy Orbison, 23 août

Rick Lindy et les Wild Ones, 24-25 août

Spectacle Dave et Daphné, 7-8 septembre

S’améliorer avec l’âge, du 13 au 15 septembre

Le Rock n Roll Crooner Quenton Flagg, 21 septembre

Inspirational Gospel and Country de Quentin Flagg, 22 septembre

Je dois être moi avec Denny Diamond, du 5 au 6 octobre

Hommage à Rod Stewart, 18 octobre

Miroir de Mathis, 19-20 oct.

Down to the Funny Bones, 2-3 novembre

Andrew and His Sisters: A WWII Musical Tribute, 9-10 novembre

Branson sur la route, style de Noël, 29 nov.-déc. 1

Scrooge the Comedy, du 3 au 17 décembre

Théâtre communautaire de polo

Roméo et Juliette, 23-25 ​​sept., 30 sept.-oct. 1, hôtel de ville de Polo, 115, avenue S. Franklin, Polo

Expositions d’art

Le prochain spectacle d’images, 113 W. First St., Dixon.

Exposition en noir et blanc jusqu’au 30 septembre, Commerce Towers de l’hôpital KSB.

Absolument abstrait jusqu’au 3 septembre.

Woodland Arts Academy, 117 W. Second St., Rock Falls

Noël en juillet : Sights and Sounds of the Sauk Valley, jusqu’au 17 août

Exposition sur le pont de la première avenue, à confirmer

Marchés

Marché fermier de la ville jumelle, de 8 h à midi le samedi, toute l’année à l’intérieur et à l’extérieur ; 106 Avenue A à Sterling, 815-626-8610, twincitycarmersmarket.com et Facebook.

Les vendredis food truck, RB&W Par, 201 E. Second St., Rock Falls, 11 h 30 à 21 h 12 août

Marché fermier du district de Dixon Park, De 7 h à midi du mercredi au 26 octobre et de 7 h à midi du samedi au 29 octobre, Haymarket Square, 513 W. Second St., Dixon.

Marché de la ville de Dixon, De 17 h à 20 h du mercredi au 31 août, Heritage Crossing, Dixon.

Marché fermier de Rock Falls, De 7 h à 11 h mercredi et samedi, 400 W Second St., Rock Falls, jusqu’en octobre.

Marchés éphémères, 17 h, deuxième et quatrième jeudi, Dale Park, Sterling.

Vente aux enchères Chana Route 64 Auction Barn Inc., 10 h (premier et troisième) dimanche ; marché aux puces, de 8 h à 16 h (deuxième et quatrième) samedi et dimanche au 620 S. Stone Hill Road. Trouvez Chana Auction Barn sur Facebook ou appelez le 815-830-3898 pour plus d’informations. Contactez le directeur de marché Robin au 815-973-0728 pour plus de détails.

Marché fermier de Mount Carroll, De 8 h à midi, chaque samedi jusqu’au 29 octobre.

Marché de base, 514 13th Ave., Fulton, de 9 h à midi, du samedi à octobre.

Musées, expositions et attractions

Musée d’histoire de Loveland, 9 h à 14 h les jeudis et vendredis, de 10 h à 15 h le samedi, Loveland Community House, 513 W. Second St., Dixon ; libre.

Centre d’apprentissage des zones humides d’Ingersoll à Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge. Ouvert de 6 h à 16 h du lundi au vendredi, 7071 Riverview Road, Thomson. Composez le 815-273-2732.

Maison de l’enfance de Reagan810 S Hennepin Ave, Dixon, du 29 mars au 17 décembre, est ouvert aux visites du mardi au samedi de 10 h 00 à 16 h 00, la dernière visite partant à 15 h 00.

Centre historique des Territoires du Nord-Ouest, 205 West Fifth St. Dixon, ouvert de 9 h à 16 h du lundi au vendredi.

Le lieu de naissance/musée de Ronald Reagan, 111 Main Street, Tampico., 10 h à 16 h tous les jours, 13 h à 16 h le dimanche (sauf le dimanche de Pâques et la fête des mères). 815-622-8705.

Musée d’histoire Byron, Du mercredi au samedi de 10h00 à 15h00, situé au 110 North Union Street, Byron.

Un intérêt particulier

Yoga au bord de la rivière, 7 h et 9 h 30, du vendredi au 29 juillet à Dixon Riverfront.

Dixon Coin Club, 19 h, premier mardi, Légion américaine, 1120 W. First St., Dixon.

Programmes de la bibliothèque

Bibliothèque publique Sterling. Soirée pyjama avec des animaux en peluche, les 12 et 13 août ; Teen After Hours, 17 h 12 août, Lego club, 10 h 20 août, Reading roulette, 27 août.

Bibliothèque publique de Dixon. Orbital Book, 18 h 17 août; Mystères du lundi matin, 10 h 30 le 22 août ; Mérites littéraires, 14 h 23 août.

Bibliothèque publique de Rock Falls. Clubs de lecture, 18h30 le dernier mardi du mois, 10h le premier jeudi du mois.

