Festival of Gnomes est le 3 et le 4 décembre et Drunk’n Gnome est en décembre – Shaw Local

Le 46e Festival des Gnomes, un spectacle en direct de 90 minutes pour tous les âges, aura lieu à 14 h les 3 et 4 décembre au Billie Limacher Bicentennial Park Theatre.

La semaine suivante, le parc et théâtre Joliet accueillera le 7e « The Drunk’n Gnome » à 20 h les 9 et 10 décembre. Le spectacle s’adresse aux adultes de 18 ans et plus.

Le casting pour tous les âges du “Festival of Gnomes” montrera au public les bonnes œuvres des gnomes pour l’homme et la nature, comment ils déjouent le troll Snotgurgle et où ils trouvent le vrai sens du don, la saison des vacances.

“The Drunk’n Gnome” raconte l’histoire de l’exploration par les gnomes de la signification de Noël après que leur abreuvoir ait fait peau neuve. Le public apprendra que les gnomes et les humains partagent des problèmes similaires au 21e siècle (alcool, divorce et divas, selon Bicentennial Park) et ils peuvent partager certaines de leurs histoires à “The Drunk’n Gnome Tavern”.

Le spectacle en direct «The Drunk’n Gnome» pour les 18 ans et plus revient au Billie Limacher Bicentennial Park and Theatre pour son spectacle 2022 les 9 et 10 décembre. Les billets ne coûtent que 5 $ chacun. (Photo gracieuseté du parc et théâtre du bicentenaire Billie Limacher)

Selon Bicentennial Park, l’émission “The Drunk’n Gnome” a une cote Gnomeland de “T” (pour troll) g pour la langue et le sujet.

Les portes du hall du 46e Festival des Gnomes ouvrent à 13 h pour la boutique de cadeaux Gnome, la fabrique de biscuits et la « taverne sur les briques ».

Première année au festival ? Assurez-vous d’avoir une casquette de gnome.

De retour ? Obtenez un pompon gratuit cousu sur la casquette pour commémorer une autre année gnome.

Les portes du hall et « Tavern on the Bricks » pour « The Drunk’n Gnome » ouvrent à 19 h. « Tavern on the Bricks » est également ouverte pendant l’entracte.

Des ornements loufoques et une chance de gagner une création de gnome ivre unique en son genre sont disponibles dans la “Boutique de cadeaux Gnomemade”.

À la fin du spectacle, les gnomes guideront le public en chantant la chanson thème désormais classique “Drunk’n Gnome”.

Les billets coûtent 5 $ chacun pour le 46e Festival des Gnomes et 5 $ chacun pour « The Drunk’n Gnome ».

Le parc et théâtre du bicentenaire Billie Limacher est situé au 201 W. Jefferson St. à Joliet.

Le stationnement est gratuit dans et autour du parc, avec des parkings supplémentaires au sud de Jefferson Street. Bien que le pont de Jefferson Street soit en réparation, l’entrée principale du Bicentennial Par au large de Jefferson Street est toujours accessible.

Pour les billets et plus d’informations pour les deux événements, visitez https://www.bicentennialpark.org/upcomingevents/

Les billets sont également disponibles au bureau du parc et à la porte jusqu’à épuisement des stocks. Pour plus d’informations, appelez le 815-724-3761 ou envoyez un courriel à bipark@joliet.gov.