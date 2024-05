Festival du Gazebo annulé en raison des intempéries. Ce que nous savons

Les responsables du Gazebo Festival ont annoncé dimanche que la deuxième journée de l’événement devrait être marquée par Jack Harlow serait annulé en raison des activités météorologiques en cours affectant la région.

« La sécurité de nos clients, artistes et personnel est primordiale. En raison des conditions dangereuses persistantes en début d’après-midi et d’une deuxième vague météo attendue ce soir, nous avons pris la décision très difficile d’annuler le reste du Gazebo Festival », un festival. a déclaré le porte-parole au Courier Journal.

Les détenteurs de billets du dimanche recevront un remboursement complet. Les détenteurs de billets pass week-end seront remboursés à 50%. Tous les remboursements seront émis dans les 30 jours.

Ce que dit Jack Harlow à propos de l’annulation du deuxième jour du Gazebo Festival

Dans une story Instagram, Jack Harlow a déclaré : « Eh bien. Nous devons annuler le deuxième jour de @gazebo. Nous sommes actuellement sous surveillance de tornade. Je sais que les choses se sont un peu éclaircies mais le mauvais temps a endommagé le site et il y en a d’autres. des tempêtes en route. Cela signifie que tout le monde le jour 2, y compris moi-même, ne jouera plus. J’essaie de me concentrer sur le positif parce que tout ce que j’ai ressenti hier, c’est du bonheur. Je suis reconnaissant pour notre première journée sans faille et pour le chemin parcouru. cette ville s’est réunie. Merci beaucoup, je suis désolé.

Les détenteurs de billets pour le Gazebo Festival seront-ils remboursés ?

« Dans le cas d’une annulation d’événement sans date reportée, un remboursement complet sera automatiquement émis à chaque client sur la carte de crédit utilisée pour l’achat », selon le site officiel d’achat de billets pour le Gazebo Festival.

Gazebo Fest n’est pas responsable des billets achetés via des sites de revente ou secondaires.

Comment puis-je obtenir mon remboursement pour le Gazebo Festival ?

Si vous avez acheté vos billets via le site officiel de billetterie, Tixr, les fans peuvent s’attendre à recevoir une communication directe de la société concernant leur remboursement. Tous les remboursements pour les billets achetés directement auprès du Gazebo Festival via Tixr devraient être émis dans les 30 jours.

Pour les fans qui ont acheté des billets d’occasion ou auprès de vendeurs tiers, ils devront vérifier auprès du vendeur quelle est la politique de remboursement en cas d’annulation.

Comment puis-je récupérer mes affaires dans les casiers loués au Gazebo Festival ?

Pour les festivaliers qui ont loué des casiers au Gazebo Festival et qui ont des effets personnels à l’intérieur du festival, ils peuvent récupérer leurs objets de 10h à 13h le lundi dans le hall du Fairfield Inn & Suites Louisville Downtown, 100 E. rue Jefferson

Les objets perdus et trouvés pourront également être récupérés au même endroit pendant la même période.

Le deuxième jour du Gazebo Fest sera-t-il reporté ?

L’événement ne sera pas reporté, a confirmé Weyler avec Gazebo Festival PR au Courier Journal.

Voici ce qui s’est passé plus tôt dans la journée :

14h05: Gazebo Festival est « EN PAUSE » et d’autres mises à jour devraient arriver « bientôt », selon le compte officiel du Gazebo Festival sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

11h30 du matin: Festival du belvédère n’ouvrira pas les portes à l’heure de début prévue à 13 heures en raison des conditions météorologiques extrêmes qui affectent la région.

« Avec la plus grande préoccupation pour la sécurité de nos fans, de nos artistes et de notre personnel, et avec des conditions météorologiques dangereuses attendues, le festival fonctionnera selon un horaire ajusté. Les portes n’ouvriront pas à 13 heures comme prévu. Restez à l’écoute de l’application officielle du Gazebo Festival et les réseaux sociaux pour des informations mises à jour », a déclaré Holly Weyler de Gazebo Festival PR dans un communiqué.

Gazebo Festival, un nouveau festival de musique organisé par Jack Harlow, star du rap en plein essor et originaire de Louisville, est un événement de deux jours au Waterfront Park mettant en vedette des artistes hip-hop et R&B populaires et à venir. Le premier jour du festival était samedi avec SZA en tête d’affiche.

Dimanche, Harlow devrait être la tête d’affiche. En raison d’une veille de tornade et d’un avertissement d’orages violents émis pour la région de Louisville, le festival a été retardé.

Au moment de la rédaction de cet article, on ne sait pas encore quand le Gazebo Festival ouvrira et quel impact le retard aura sur les artistes attendus aujourd’hui, y compris des artistes tels que Omar Apollon, Panthère Roseou même Harlow.

Dans un deuxième post sur son histoire Instagram, Harlow a déclaré : « Hier était une journée parfaite. Merci Louisville. »

Contactez la journaliste économique Olivia Evans à [email protected] ou sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter à @oliviamevans_.