Festival du film de Toronto 2023 : 11 films à ajouter à votre liste de surveillance cette année

Avec la plupart des écrivains et acteurs d’Hollywood en grève, le Festival international du film de Toronto (TIFF) s’annonce un peu différent cette année, mais les participants peuvent toujours voir certains des films les plus en vogue de 2023.

Même si les festivaliers devront peut-être se passer du faste et du glamour de voir certaines de leurs stars préférées fouler le tapis rouge, la sélection de films du TIFF cette année a quelque chose pour tout le monde. Des drames qui vous touchent le cœur aux comédies hilarantes et aux thrillers mordants, la liste est impressionnante.





14h15

Les entreprises s’inquiètent de l’impact de la grève d’Hollywood sur le TIFF



Les offres de cette année pour le TIFF, qui a lieu du 7 au 17 septembre, sont diverses – allant d’une comédie dramatique sur la bourse GameStop à Wall Street à un film d’animation japonais du Studio Ghibli qui ouvre le festival.

L’histoire continue sous la publicité

Des stars telles que Robert De Niro, Al Pacino, Scarlett Johansson, Chris Evans, Emily Blunt, Kate Winslet, Jamie Foxx, Michael Keaton et Sir Ian McKellen présenteront toutes leurs dernières œuvres au festival cette année. Un certain nombre de célébrités de haut niveau, dont Chris Pine et Anna Kendrick, feront également leurs débuts en tant que réalisateur au TIFF.

Avec autant de titres parmi lesquels choisir au festival cette année, voici 11 films que vous ne voudrez pas manquer.

Le garçon et le héron

Une image tirée de « Le garçon et le héron ».

Avec l’aimable autorisation du TIFF



Avec : Soma Santoki, Masaki Suda, Takuya Kimura

Le film d’ouverture du TIFF 2023 est peut-être l’une des œuvres les plus attendues du festival cette année. Le garçon et le héron, le dernier né du légendaire réalisateur japonais Hayao Miyazaki du Studio Ghibli, va vous déchirer le cœur, puis le reconstituer. D’après le roman de Genzaburo Yoshino Comment vivez-vous?, le film d’animation suit le jeune Mahito Maki alors qu’il déménage à la campagne après une tragédie familiale. Le studio oscarisé a également produit les films tant appréciés Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké et Mon voisin Totoro.

L’histoire continue sous la publicité

Argent stupide

Paul Dano et Pete Davidson dans une photo de « Dumb Money ».

Avec l’aimable autorisation du TIFF



Avec : Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D’Onofrio, America Ferrera, Nick Offerman, Anthony Ramos, Sebastian Stan, Shailene Woodley, Seth Rogen

Inspiré par la lutte acharnée réelle entre les investisseurs particuliers indépendants sur Reddit et les géants des hedge funds à Wall Street, Argent stupide voit Paul Dano et Seth Rogen s’affronter pour le stock GameStop. Lorsque des gestionnaires de hedge funds comme Gabe Plotkin (Rogen) parient des milliards contre les activités physiques de l’entreprise, Keith Gill (Dano) mène une guerre qui voit les actions monter en flèche. Argent stupide est tout sauf stupide – et son humour vif fera rire même les plus analphabètes en matière financière. Si tu as aimé Le grand courtce film est fait pour vous.

Femme de l’heure

Une image tirée de « Femme de l’heure ».

Avec l’aimable autorisation du TIFF



Avec : Anna Kendrick, Tony Hale, Daniel Zovatto, Nicolette Robinson

Anna Kendrick fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Femme de l’heure. Basé sur la vague de meurtres de Rodney Alcala dans les années 1970, ce film dévoile les dynamiques de genre qui sont toujours d’actualité aujourd’hui. Le film tourne autour de la tristement célèbre apparition télévisée d’Alcala dans Le jeu de rencontres, où le tueur secret a interviewé des dates potentielles à l’abri des regards. Sombre, réaliste et réel, Femme de l’heure est un film produit au Canada qui gardera le public captivé du début à la fin.

L’histoire continue sous la publicité

Quiz Dame

Michelle Oh et Awkwafina dans une photo de « Quiz Lady ».

Avec l’aimable autorisation du TIFF



Avec : Awkwafina, Michelle Oh, Jason Schwartzman, Holland Taylor, Tony Hale, Jon (Dumbfoundead) Park, Will Ferrell

Awkwafina et Michelle Oh forment un duo fraternel dans Quiz Dame. Anne (Awkwafina) est une accro aux jeux télévisés qui ne manque jamais son programme télé préféré, Quiz-spectacle. Après l’enlèvement du gros carlin d’Anne, elle et sa sœur Jenny (Oh) font équipe pour sauver le toutou en utilisant le plus grand pouvoir d’Anne : ses connaissances ultimes. Quiz Dame est une histoire de tensions familiales et de reconnexions aussi charmante qu’étrange.

Mr. Dressup : La magie de faire semblant

Ernie Coombs dans une photo de ‘Mr. Dressup : la magie de faire semblant. »

Avec l’aimable autorisation du TIFF



Avec : Judith Lawrence, Chris Coombs, Cathie LeFort, Nina Keogh, Susan Marcus, Jim Parker, Stu Gilchrist, Bruce McCulloch

Il n’y a pas beaucoup plus classiquement canadien que M. Dressup. Dans ce documentaire, le public découvre Ernie Coombs, la personnalité emblématique de la télévision canadienne pour enfants. Pendant près de 30 ans, Coombs a encouragé les enfants à être fidèles à eux-mêmes et est devenu par la suite l’une des personnalités les plus appréciées de la SRC. À travers des images d’archives, des interviews et des vidéos des coulisses, Mr. Dressup : La magie de faire semblant associe la nostalgie à des messages importants sur l’éducation d’enfants compatissants.

L’histoire continue sous la publicité

Knox s’en va

Michael Keaton dans une image tirée de « Knox Goes Away ».

Avec l’aimable autorisation du TIFF



Avec : Michael Keaton, Al Pacino, Marcia Gay Harden, James Marsden, Suzy Nakamura, John Hoogenakker, Joanna Kulig, Ray Mckinnon, Lela Loren

Si vous cherchez à regarder quelque chose au TIFF qui fera battre votre cœur, Knox s’en va est pour toi. Réalisé par et avec Michael Keaton, ce film suit John Knox (Keaton), un tueur à gages diagnostiqué avec une forme de démence à évolution rapide. Dans le cadre de son dernier coup, Knox, avec l’aide de son ami Xavier (Al Pacino), doit aider son fils Miles (James Marsden) à dissimuler un crime horrible. Ce film ne ressemblera certainement à aucun film sur la démence que vous ayez jamais vu.

Près de vous

Elliot Page dans une photo de « Close to You ».

Avec l’aimable autorisation du TIFF



À la mode maintenant « Nature’s Ozempic » est une « arnaque » – mais ces 3 médicaments contre l’obésité donnent des résultats étonnants

Le Canada est sur le point de devenir un partenaire stratégique du bloc commercial de l’ASEAN

Avec : Elliot Page, Hillary Baack

Elliot Page rentre à la maison. Dans ce film se déroulant en Ontario, Page incarne Sam, un homme qui n’est pas retourné voir sa famille depuis sa transition de genre. Lorsque Sam croise son amie d’enfance Katherine (Hillary Baack) pendant le trajet en train vers Cobourg, en Ontario, Sam est obligé de se confronter à ce que signifie son retour au pays, pour le meilleur ou pour le pire. Une histoire puissante, pleine d’émotion et bien trop familière à tant de jeunes trans, Près de vous est une histoire inspirante sur le fait de tourner une nouvelle page.

L’histoire continue sous la publicité

Utopie concrète

Une image tirée de « Concrete Utopia ».

Avec l’aimable autorisation du TIFF



Avec : Lee Byung-hun, Park Bo-young, Park Seo-jun

Ce n’est un secret pour personne : le cinéma coréen gagne en popularité — et l’attente pour Utopie concrète est haut. Dans ce film post-apocalyptique, les habitants de ce qui était autrefois Séoul doivent se rassembler pour rétablir l’ordre. Mais quand le monde sera fini, à qui pouvez-vous faire confiance ? Après que des étrangers ont inondé leur immeuble encore debout à la recherche de nourriture et d’un abri, Min-seong (Parasite‘s Park Seo-jun), Myeong-hwa (Park Bo-young) et les autres résidents reçoivent l’ordre de défendre leur propriété quel qu’en soit le prix. Cependant Utopie concrète peut sembler lointain, son commentaire social permettra au public d’établir des parallèles avec notre monde longtemps après le générique.

Homme de piscine

Chris Pine dans une photo de « Poolman ».

Avec l’aimable autorisation du TIFF



Avec : Chris Pine, Annette Bening, Danny DeVito, DeWanda Wise, Jennifer Jason Leigh

Chris Pine fait ses débuts en tant que réalisateur avec cette comédie noire sur le complot, la justice sociale et la fierté de sa ville natale. Darren (Pine), un nettoyeur de piscine de Los Angeles, a touché le fond et il ne voit pas d’issue, jusqu’à ce qu’une femme fatale nommée June Del Rey (Wise) lui présente des informations qu’il peut utiliser pour sauver sa bien-aimée. Los Angeles d’elle-même. Avec l’aide de Susan (Leigh), sa petite amie enseignante de Pilates, de sa thérapeute Dianne (Bening) et de son mari directeur Jack (DeVito), l’équipe hétéroclite pourrait bien découvrir une conspiration plus dangereuse que prévu.

L’histoire continue sous la publicité

Dicks : la comédie musicale

Megan Mullally, Nathan Lane, Aaron Jackson et Josh Sharp dans une image de « Dicks : The Musical ».

Avec l’aimable autorisation du TIFF



Avec : Megan Mullally, Megan Thee Stallion, Bowen Yang, Nathan Lane, Aaron Jackson, Josh Sharp

Si le titre Dicks : la comédie musicale ne vous a pas encore convaincu, peut-être en voyant Megan Thee Stallion rapper sur la façon dont elle « surpassera les alphas ». Dicks : la comédie musicale est un Piège parental– comédie absurde et queer inspirée de deux robots vendeurs de brosses qui découvrent qu’ils sont de vrais jumeaux séparés à la naissance. Dans une tentative de réunir leurs parents, interprétés par Mullally et Lane, les frères changent de vie pour tenter de créer la famille nucléaire dont ils ont toujours rêvé. Tout cela, bien entendu, se fait à travers le chant.

L’Hôtel Royal

Jessica Henwick et Julia Garner dans une photo de « The Royal Hotel ».

Avec l’aimable autorisation du TIFF



Avec : Jessica Henwick, Julia Garner, Hugo Weaving, Bree Bain, Toby Wallace

Dans ce thriller, Hanna (Garner) et Liv (Henwick) parcourent l’Australie en sac à dos et sont complètement fauchées. Pour payer leur voyage de retour, les femmes travaillent au Royal Hotel, un bar de l’Outback. Travailler au Royal Hotel est dangereux, principalement en raison de la clientèle masculine agressive de l’entreprise. Combien de temps Hanna et Liv devront-elles travailler pour économiser suffisamment d’argent – ​​et combien de temps tiendront-elles avant que la menace pour leur sécurité ne devienne trop importante ? L’Hôtel Royal utilise le suspense, la tension et le drame pour mettre en lumière les problèmes de genre réels qui affectent les femmes à l’échelle internationale.

L’histoire continue sous la publicité

—

Ce ne sont là que quelques-uns des films puissants qui résonneront à coup sûr au TIFF. site officiel pour obtenir des informations sur les billets et la liste complète des films.