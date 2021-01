Il y a de la beauté dans la bromance à l’écran de «On the Count of Three», qui a fait ses débuts vendredi soir au Festival virtuel du film de Sundance.

La comédie dramatique, qui sert également de début de réalisateur au comédien de stand-up Jerrod Carmichael, passe une journée tumultueuse avec deux amis de longue date qui se sont retrouvés embourbés dans la dépression et ne peuvent pas imaginer une issue.

Val (Carmichael) élabore un plan et fait sortir son meilleur ami Kevin (Christopher Abbott) de l’établissement psychiatrique où il est en convalescence – contre sa volonté – depuis sa dernière tentative de suicide. Les deux concluent un pacte de suicide, mais pas avant de passer un dernier jour à régler les problèmes, à se venger des ennemis et à faire du vélo tout-terrain.

Plus:Tous les meilleurs films que nous avons vus au Festival du film de Sundance, classés (y compris « John and the Hole »)

Bien que des moments secs et comiques pimentent l’histoire (Kevin anti-armes marmonne sur le manque de législation cohérente sur les armes avant de tenir un dépanneur), le film lui-même est une étude sur le sentiment de désespoir qui accompagne souvent la dépression. Qu’est-ce qui a conduit Carmichael à lancer sa carrière de réalisateur de films avec un tarif plus sérieux, plutôt qu’une comédie en ligne avec sa série télévisée plus large NBC, « The Carmichael Show »?

Carmichael a dit alors qu’il était sur la bonne voie pour continuer à faire un tel tarif, le poids de « Sur le comte de trois » lui a plu.

« J’ai toujours été enthousiasmé par l’idée de proposer des pensées plus compliquées à un public plus large », a déclaré la star dans une session de questions-réponses à Sundance qui a suivi les débuts du film. «C’est la raison pour laquelle ‘The Carmichael Show’ était techniquement une sitcom familiale que j’avais l’habitude de traiter en quelque sorte de cheval de Troie, ces sujets que nous trouvions vraiment intéressants. Donc, cela semble naturel. Cela semble juste … Et avec le film, c’était juste comme une progression naturelle du semblable, de la vérité. «

Dans «On the Count of Three», le réalisateur retrouve la star de «Carmichael Show» Tiffany Haddish, qui a un petit rôle dans le rôle de la petite amie de Val. Carmichael a félicité Haddish pour la manière «véridique» dont elle jouait le personnage. « Ce que les comédiens peuvent souvent faire, c’est relayer la réalité d’une manière qui semble familière », a déclaré Carmichael, ajoutant qu’il espère voir Haddish dans des rôles plus dramatiques.

La star, qui dirige également Henry Winkler dans le film en tant qu’ancien psychologue de Kevin, est-elle devenue trop critique en se dirigeant?

« Oh, Jésus, oui. Bien sûr », a déclaré Carmichael, qui a gardé un groupe de confiance proche pendant le processus. « J’ai un groupe de personnes honnêtes autour de moi qui vont critiquer – des critiques et des pensées très brutalement honnêtes. C’est très constructif et j’apprécie cela », a-t-il gloussé.

‘En ce moment, je suis génial’:Rita Moreno parle de son mariage dominant, de sa carrière pionnière et de Marlon Brando

Des questions ont été soulevées dans les questions-réponses pour savoir si Carmichael s’inquiétait de glorifier le suicide lors de la réalisation du film.

L’acteur / réalisateur a déclaré qu’il considérait la santé mentale comme « extrêmement importante ». L’histoire elle-même n’est « pas un endroit facile où aller », a-t-il dit, « mais en tant que réalisateur, c’est mon travail de voir cette histoire à travers et de la raconter complètement ».

« On the Count of Three » est actuellement en vente au festival du film.