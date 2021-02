Festival du film de Glasgow: le plus grand événement cinématographique d’Écosse devient virtuel – mais qu’est-ce que cela signifie pour la ville? | Actualités Ents & Arts

Le Festival du film de Glasgow était l’un des derniers événements sur le tapis rouge à avoir eu lieu avant que le Premier ministre n’annonce le premier lock-out l’année dernière.

Douze mois plus tard, les rues à l’extérieur du cinéma de la ville sont couvertes de neige plutôt que d’un tapis rouge.

En raison de COVID-19[feminine, le festival devient virtuel cette année, ce qui signifie que les 10 premières mondiales, trois premières européennes et 49 premières britanniques seront projetées du 24 février au 7 mars, tout comme les sessions de questions-réponses avec les personnes impliquées dans leur réalisation.

Image:

Le festival du film de Glasgow aura lieu – mais en ligne



Il est indéniable qu’il est difficile de présenter une ville lorsque les 40000 billets sont pour des événements auxquels les gens assisteront sans quitter leur domicile.

La PDG du Glasgow Film Festival, Allison Gardner, a déclaré à Sky News que ce ne sont pas seulement les acteurs de l’industrie cinématographique qui seront touchés par sa mise en ligne.

« Glasgow elle-même est une ville fantastique à visiter, les Glaswegiens sont connus pour leur culture, la culture à Glasgow est ascendante si vous voulez, les gens l’adoptent vraiment, il y a une grande scène musicale.

« L’un des inconvénients de ne pas avoir de visiteurs cette année est les entreprises locales que nous ne pouvons pas soutenir en termes d’hôtels, de compagnies de taxi et de restaurants et c’est vraiment difficile pour elles. »

Billets pour # GFF21 sont en vente maintenant! 📢 Présentation de 6 premières mondiales, 2 premières européennes et 49 premières britanniques en ligne du 24 février au 7 mars. Tout comme au cinéma, les places sont limitées alors réservez à l’avance pour sécuriser votre place. 🎟️ RÉSERVEZ MAINTENANT: https://t.co/DlRbaU1n5F pic.twitter.com/rU1m25JE9U – Festival du film de Glasgow (@glasgowfilmfest) 18 janvier 2021

Si la ville subira indéniablement une perte, un festival virtuel reste une belle opportunité pour des cinéastes comme oscarle réalisateur Lee Isaac Chung.

Sa belle histoire d’une famille coréo-américaine essayant de prendre un nouveau départ dans l’Arkansas fait sa première au Royaume-Uni à Glasgow – où elle sera diffusée lors de la soirée d’ouverture.

« C’est toujours excitant, même si ce n’est pas sous la forme que je m’attendais au départ », a déclaré Chung à Sky News.

Image:

Minari raconte l’histoire d’une famille coréenne qui a déménagé en Amérique pour construire une vie meilleure



«Beaucoup de ces festivals, pour moi, ce sont des héros qui essaient encore de faire connaître des histoires aux gens et de le faire de manière intelligente.

« Celui de Glasgow, celui-là compte beaucoup pour moi, et je suis tellement content qu’il ouvre là-bas. »

Parmi les autres films présentés au GFF, citons la première mondiale de Sir Alex Ferguson: Never Give In et la première britannique de Tina, un portrait révélateur de la chanteuse Tina Turner (les deux films seront également diffusés sur Sky Documentaries et NOW TV en mars).

Image:

Tina – un documentaire révélateur sur Tina Turner – sera également présenté en première. Pic: Altitude



Et devenir virtuel ne semble pas empêcher les festivals de cinéma de faire de grandes affaires.

Le drame CODA, sur une chanteuse en herbe qui est la seule personne entendante de sa famille, s’est vendu pour 18 millions de livres sterling à Sundance ce mois-ci.

Mais pour les cinéphiles – et les stars – l’expérience en ligne peut faire un peu défaut.

Image:

Juno Temple dit que rien ne vaut d’aller au cinéma



L’actrice Juno Temple dit qu’il n’y a rien de tel que le grand écran.

Elle a déclaré à Sky News: « L’année dernière, quel honneur, on m’a demandé de faire partie du jury de Tribeca – nous avons fait tout cela virtuellement, je pense que nous avons peut-être été le premier festival de cinéma à le faire virtuellement.

«Et c’était aussi une expérience bizarre, parce que je veux dire, rien ne vaut d’aller au cinéma – c’est pour ça que je suis actrice, tu sais?

« Et je pense que c’est intéressant de regarder des films sur un écran plus petit car ils vous affectent différemment lorsque vous êtes complètement immergé dans une pièce conçue pour vous emmener dans ce portail qu’est un écran de cinéma. »

Le grand écran est peut-être la victime évidente des festivals de films en ligne, mais d’Hollywood à Glasgow, ce sont les villes ainsi que les cinémas qui ressentent l’impact.

Le Festival du film de Glasgow a lieu en ligne du 24 février au 7 mars 2021.