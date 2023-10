Festival du film de Busan 2023 : Scoop remporte le prix de la meilleure série et celui de la meilleure actrice pour Karishma Tanna

Karishma Tanna, a une fois de plus prouvé son courage sur la scène internationale en remportant le très convoité prix de la meilleure actrice principale pour la série Scoop au prestigieux Festival du film de Busan 2023. Cette réalisation remarquable marque un moment capital dans sa carrière puisqu’elle devient la seule actrice indienne nominée non pas dans une, mais dans deux catégories du festival.

Il est intéressant de noter que l’actrice célèbre deux grandes victoires puisque Scoop a également remporté le prix de la meilleure série au Festival du film de Busan.

La victoire remarquable de Karishma Tanna dans la catégorie Meilleure actrice principale pour sa performance exceptionnelle dans la célèbre série Scoop témoigne de ses extraordinaires prouesses d’actrice et de son dévouement indéfectible à son métier.

Karishma Tanna dans le rôle de Jagruti dans Scoop

Le Festival du film de Busan, l’un des événements cinématographiques les plus célèbres d’Asie, a récompensé Karishma Tanna pour son interprétation exceptionnelle de Jagruti Pathak, une journaliste déterminée en quête de justice dans une nation politiquement tumultueuse. Dans Scoop, elle a captivé le public du monde entier grâce à sa performance convaincante, apportant profondeur et authenticité à son personnage. Son interprétation de Jagruti Pathak a été saluée pour son éclat et sa profondeur émotionnelle, ce qui en fait une récipiendaire méritante du prix de la meilleure actrice principale.

Karishma est magnifique dans un sari

Sur le tapis rouge du Festival du film de Busan, Karishma Tanna respirait l’élégance et la fierté culturelle en ornant un Saree, symbolisant ses racines indiennes.

Scoop, la websérie qui a propulsé Karishma Tanna au rang de renommée internationale, a changé la donne dans l’industrie du divertissement. Disponible sur Netflix, la série tisse de manière transparente l’intrigue du crime de Mumbai avec une mise en scène exceptionnelle, une cinématographie à couper le souffle et un casting stellaire. Le portrait de Jagruti Pathak par Karishma Tanna était tout simplement fascinant, laissant une marque indélébile sur le public et les critiques.

Karishma Tanna exprime sa gratitude

En réponse à sa victoire, Karishma Tanna a partagé sa gratitude et son enthousiasme en déclarant : « Je suis vraiment émue et ravie de cette reconnaissance au Festival du film de Busan. Ce fut un voyage incroyable de donner vie à Jagruti Pathak dans Scoop. Ce prix appartient à toute l’équipe qui a travaillé sans relâche pour faire de ce projet une réalité. Je suis immensément reconnaissant à mes fans pour leur soutien indéfectible, et j’espère continuer à repousser les limites et à offrir des performances puissantes à l’avenir.