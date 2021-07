Festival de musique spécial pour les cochons en Angleterre pour collecter des dons

Cela peut sembler étrange, mais les cochons aiment aussi la musique. Un sanctuaire à Huddersfield en Angleterre organise des spectacles musicaux spéciaux pour les cochons et ils l’apprécient beaucoup.

À Huddersfield Woods Sanctuary, des musiciens se produisent assis parmi des cochons. Il s’agit de la première représentation du genre au monde où les porcs sont le principal public. Le Orchard Pig Gig se produit tous les week-ends pour les cochons du sanctuaire. Les performances musicales comprennent le jazz, le rap et le classique.

Les amateurs de cuisine végétalienne organisent ce programme musical unique pour éviter que les porcs ne soient abattus pour la viande. Le principal motif derrière le concert est de collecter des dons pour améliorer le niveau de vie des porcs dans le sanctuaire de Huddersfield Woods et également de sensibiliser à la maltraitance des animaux.

Pendant l’événement, les cochons, connus pour leurs capacités de socialisation, se promènent généralement parmi les gens. Russell Haggata, directeur des opérations et président de Pigs in The Wood, a déclaré : « Nos cochons sont uniques en leur genre et adorent socialiser et danser au son de la musique.

« Ils sont impatients d’assister au Orchard Pig Gig de cette année. Notre sanctuaire n’existerait pas sans la générosité des dons, et nous visons à collecter plus de 50 000 £ pour améliorer les installations de nos porcs afin que tout le monde puisse ressentir la joie que ces animaux peuvent apporter », a-t-il ajouté.

Le partenariat avec Pigs in the Woods pour l’événement est Orchard Pig, une marque de cidre végétalien. Emily Gray, la responsable de la marque chez Orchard Pig, a déclaré qu’elle croyait que chaque cochon méritait non seulement un foyer, mais qu’il méritait également de faire la fête. Elle a poursuivi en disant qu’ils essaieraient de sensibiliser les gens, non seulement en Grande-Bretagne, mais partout dans le monde, à la protection de ces « animaux fabuleux ».

Un porte-parole du festival a déclaré : « Actuellement, il n’y a pas de législation qui protège les porcs en tant qu’animaux de compagnie. Beaucoup sont dupés en achetant des « micro-porcs » (une race qui n’existe pas) pour découvrir rapidement qu’ils sont, en fait, des porcelets qui sont prêts à grandir – et à grandir ! Cette arnaque trompeuse signifie que plus de porcs se retrouvent à l’abattoir.

« The Orchard Pig Gig vise à collecter des fonds pour soutenir le sanctuaire Pigs in the Woods et, plus important encore, à sensibiliser le public au nombre croissant de porcs maltraités et maltraités qui méritent une vie meilleure et un foyer pour toujours. »

