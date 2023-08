Festival de musique d’automne à Kelowna

Le festival de musique Break out West mettra en vedette 60 artistes sur 3 nuits dans 6 lieux

Kelowna se prépare à accueillir un festival de musique de trois jours cet automne.

Les organisateurs du festival Break Out West ont annoncé la programmation finale du festival de trois nuits au Red Bird Brewing de Kelowna le 15 août.

Le festival apportera de la musique et de l’art à Kelowna pour la troisième fois du 12 au 14 octobre.

Soixante artistes du monde entier se produiront dans six lieux à travers la ville.

Le festival proposera également une conférence pour les personnes intéressées à en savoir plus sur l’industrie de la musique et à se connecter avec leurs pairs.

Le maire de Kelowna, Tom Dyas, a parlé lors de la conférence de presse de l’impact financier et culturel positif que le festival aura sur la ville. Dyas a déclaré que la ville soutient les arts et qu’il est important de rassembler des personnes créatives et travailleuses.

Le festival avait déjà eu lieu à Kelowna en 2010 et 2018 et aurait rapporté des profits importants à la communauté.

Les bracelets du festival sont en vente dès maintenant sur eventbrite.ca.

Pour une liste complète des artistes et pour en savoir plus, visitez breakoutwest.com.

