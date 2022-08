Festival de lecture : regardez des flics armés de fusils d’assaut prendre d’assaut au milieu de bagarres et de pillages le dernier jour

Des fêtards TERRIFIÉS ont été forcés de fuir le Reading Festival après que des tentes ont été incendiées et que des bagarres ont éclaté la dernière nuit, ce qui a conduit à l’appel de flics armés.

Les yobs ont incendié du matériel de camping, piétiné des tentes et jeté des chaises sur des feux de joie au milieu de scènes laides lors de l’événement musical de Berkshire.

Des flics armés ont fait irruption pour interrompre les bagarres

Il semble que des arrestations aient été faites selon les images

Certains sont même allés piller lorsque des policiers armés ont été appelés pour contrôler la foule.

Une vidéo choquante montre des officiers armés brandissant des fusils d’assaut alors qu’ils prennent d’assaut la foule pour interrompre les bagarres.

Certains festivaliers ont déclaré avoir décidé de partir le dernier soir de l’événement, craignant pour leur sécurité.

Amber Vellacourt a déclaré au Mirror: “Nous avons vu des incendies se déclencher vers 16 heures dans divers camps, les équipages et la sécurité étaient rapides sur eux, mais tous les enfants les entouraient et les poussaient, jetant des ordures et des canettes dedans.

“Nous avons senti toute l’ambiance des campings changer, et quand nous avons vu les gens commencer à ramasser des tentes et des ordures, les jeter dans les arbres et à travers les camps, nous avons pensé qu’il valait mieux faire nos valises et partir – c’est ennuyeux !

“Mais cela ne semblait tout simplement pas en sécurité pour deux adultes adultes, sans parler de tous les enfants là-bas. Lorsque nous sommes partis vers 19 heures, il y avait pas mal de sécurité mais pas de masse.

“Plus de bénévoles qui n’osent pas s’impliquer – et je ne peux pas les blâmer.”

Des parents inquiets se sont également tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur horreur face au chaos.

L’une d’elles a affirmé que sa fille avait été “poignardée avec une aiguille” à la jambe alors qu’elle attendait les toilettes sur la scène principale.

Une autre a raconté comment elle avait dû aller chercher son fils et ses trois amis après que des tentes aient été piétinées et incendiées.

Les scènes de la nuit dernière sont monnaie courante lors de la dernière nuit du festival annuel de trois jours.

La police de Thames Valley a déclaré: “Il y a eu des incendies dans le camping dimanche, mais la sécurité du festival avait des pompes à eau et les a éteintes en quelques minutes.

“Il y a eu du désordre dans le camping vers 16h30 dimanche, mais cela a été maîtrisé en quelques minutes par la sécurité du festival et une cinquantaine de personnes ont été expulsées du site.

“Les personnes éjectées ont été protégées par les organisateurs du festival, la police de Thames Valley et la police britannique des transports pour s’assurer qu’elles pourraient rentrer chez elles en toute sécurité.”

Cette année, des milliers de fans de musique sont descendus sur le site pour regarder des têtes d’affiche telles que Dave, Arctic Monkeys et The 1975.

Cela survient après la mort d’un garçon de 16 ans à la suite d’une surdose présumée de drogue lors de l’événement sœur Leeds Festival samedi.

Une enquête policière a été ouverte sur la mort de l’adolescent.

