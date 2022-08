Festival de lecture: des images de drones montrent des milliers de tentes abandonnées et de déchets dans un camping «en friche»

Des images de drones CHOQUANTES montrent un désert de déchets et de tentes abandonnées laissées par des fêtards qui ont quitté Reading Festival la nuit dernière.

Une opération de nettoyage massive semble être nécessaire après que les images du gâchis soient devenues virales sur les réseaux sociaux.

Des images de drones ont montré des milliers de tentes abandonnées et des montagnes de déchets Crédit : Christopher Walls/ Story Picture Agency

On pense que des dizaines de milliers de fêtards ont assisté au festival Crédit : Christopher Walls/ Story Picture Agency

On pense que des dizaines de milliers de jeunes fêtards ont assisté au festival et laissé derrière eux des montagnes de déchets.

Les têtes d’affiche Dave, The Artic Monkeys et The 1975 ont attiré des foules immenses, alors que de nombreux jeunes se sont lâchés pour célébrer les résultats des examens.

Les commentateurs en ligne ont été indignés par le désordre et beaucoup se sont demandé qui restait pour le nettoyer.

Cela survient après que la dernière nuit du festival a été éclipsée par les participants qui ont brûlé des tentes et un certain nombre de combats ont éclaté.

Le chaos était si grave que la police armée a été forcée d’intervenir et a été filmée en train de procéder à des arrestations.

Des images similaires l’année dernière ont provoqué une réaction similaire.

Cependant, il semble que les festivaliers n’aient pas retenu la leçon et continuent de laisser derrière eux de grandes quantités de tatouages.

Des rapports de 2021 ont indiqué que des canettes de bière, des accessoires de consommation de drogue et des fausses dents cassées étaient tous inclus dans le désordre.

La majorité des déchets devront être acheminés vers un site d’enfouissement.

Le festival s’est terminé hier soir et a enregistré des niveaux de fréquentation élevés, les Britanniques fous de musique n’étant pas rebutés par le retrait tardif de Rage Against the Machine et des gagnants de l’Eurovision Maneskin.