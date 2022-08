Festival de la bière d’été à Morris ce week-end – Shaw Local

MORRIS – Après les annulations de Covid-19, l’Illinois Beer Festival revient à Morris, rebaptisé et meilleur que jamais. Auparavant tenu au parc des expositions du comté de Grundy de 2016 à 2019 et un succès parmi les participants, le festival a été rebaptisé Morris Beer Festival.

«Nous n’avons pas pu organiser notre festival ces dernières années à cause de Covid, mais à cette époque, Morris a eu un nouveau maire pour la première fois en vingt ans, le maire Chris Brown. Une partie de son plan était de ramener les festivals à Goold Park, ce qui est formidable », a déclaré l’organisateur de l’événement, Aren Hansen.

“Il nous a demandé de considérer Morris et Goold Park, étant donné que nous étions absents pendant deux ans et un changement de lieu, nous avons changé de nom pour le Morris Beer Festival pour rendre hommage à la ville pour nous avoir invités”, a-t-il déclaré.

Les amateurs de bière et les curieux auront le choix parmi plus de 40 brasseries au Morris Beer Festival de 15 h à 19 h le samedi 6 août dans le parc Lower Goold, où les festivaliers pourront goûter au meilleur de la région. .

Le festival accueillera une variété de bières telles que des stouts, des porters, des IPA, etc. Outre la bière, il y aura une grande variété de boissons pour adultes telles que Kountry Vodka et Jack Daniels avec leurs propres cocktails d’été. (Aren Hanson)

«Nous avons beaucoup de grandes brasseries dans l’Illinois et je voulais que les gens les découvrent en un seul endroit. Les grands festivals résistent à l’épreuve du temps et ce sera l’un des derniers hourras avant la rentrée scolaire », a déclaré Hansen.

En plus des brasseries locales, le festival offrira une chance de déguster des bières du Colorado, du Michigan et de Californie, entre autres.

Hansen a déclaré que les deux dernières années de l’Illinois Beer Festival n’ont accueilli que des brasseries de l’Illinois, mais que Covid a eu un impact énorme sur l’industrie, ils l’ont donc ouvert à tout le monde.

Il y aura plusieurs vendeurs de nourriture, proposant de tout, du barbecue local aux sucreries. Scott et Jimmy K, Poke the Bear et Wicked Vic se produiront tout au long de la journée.

Les billets coûtent 35 $ en ligne et 40 $ à la porte. Des bracelets sans alcool sont disponibles pour 5 $, mais les participants doivent avoir 21 ans ou plus pour y assister. L’entrée comprend un verre à bière Morris Beer Festival pour goûter à toutes les boissons pour adultes proposées par le festival.

Quoi : Fête de la bière Morris

Quand : Samedi 6 août de 15h à 19h

Où : Goold Park 308 Northern Avenue à Morris

Coût : Les bracelets coûtent 35 $ en ligne et 40 $ le jour même. Les groupes non buveurs coûtent 5 $. Tout le monde doit avoir 21 ans ou plus pour y assister. Pour acheter des billets, visitez https://morrisbeerfest.com/