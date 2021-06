Festival de juillet de Newmarket, prochaine étape pour Hukum | Nouvelles de course

Hukum tentera de retrouver le chemin de la victoire dans les Princess of Wales’s Tattersalls Stakes à Newmarket.

Vainqueur à Royal Ascot l’an dernier, l’enfant de quatre ans entraîné par Owen Burrows a terminé troisième d’un bon renouvellement des Hardwicke Stakes remportés par Wonderful Tonight de David Menuisier.

« Il a l’air d’aller bien après – il est parti au galop pendant quelques jours cette semaine », a déclaré Burrows.

« Nous verrons le Princess of Wales’s à Newmarket (le 8 juillet).

« La pouliche a évidemment accéléré et est un peu spéciale sur ce terrain. Deux sorties, je devenais un peu excité compte tenu de la façon dont il a voyagé – j’espère que sur un meilleur terrain, il pourrait trouver deux ou trois longueurs.

« Je ne voudrais pas que ce soit trop rapide, mais un bon terrain serait génial. »

Burrows a eu un autre quasi-échec lors de la grande rencontre avec le constant Danyah, qui a terminé honorable deuxième derrière Highfield Princess de John Quinn au palais de Buckingham.

« C’est un cheval tellement honnête et constant – mais malheureusement, le handicapeur ne l’a plus manqué et lui a fait gagner 5 livres de plus », a déclaré l’entraîneur de Lambourn.

« Il n’a pas pu gagner 101, alors comment va-t-il gagner 106 ?

« J’étais un peu déçu de ça, mais il est son pire ennemi étant deuxième de la Spring Cup et quatrième de la Lincoln. C’était juste dommage que la pluie ne soit pas venue 24 heures plus tard pour lui.

« Je l’ai inscrit dans la grande course de sept mètres le jour du King George à Ascot (Moet & Chandon International Stakes), et nous verrons où il se situe là-dedans, mais nous pourrions finir par être forcés de participer à une course de Listed. . »