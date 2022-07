Festival de Goodwood: Rebel’s Romance remporte le Glorious Stakes de L’Ormarins Queen’s Plate alors que Charlie Appleby profite de 1-2 | Nouvelles de la course

La résurgence de Rebel’s Romance s’est poursuivie à Goodwood alors que l’ancien concurrent de Charlie Appleby aux Belmont Stakes a décroché les L’Ormarins Queen’s Plate Glorious Stakes.

Vainqueur du Derby des Emirats Arabes Unis sur terre battue l’année dernière, Connections visait certains des plus gros prix américains. Mais une blessure l’a empêché de faire le déplacement.

Il a déçu lors de deux courses à Meydan plus tôt cette année, mais a retrouvé le chemin de la victoire la dernière fois en battant son compagnon d’écurie Kemari à Newmarket et il a de nouveau battu le même rival sur les célèbres Downs.

Expulsé du favori 4/5, William Buick l’a conduit à une victoire d’une longueur avec Fancy Man une autre longueur et trois quarts en troisième position.

L’entraîneur adjoint Alex Merriam a déclaré : “C’était une belle course professionnelle, il est juste assis et il l’a bien vu. Ils auraient idéalement pu aller un peu plus vite pour lui, mais une fois qu’il a roulé, il a repris et l’a bien fait.

“Ce n’est que sa deuxième course sur le gazon, Charlie l’a ramené et cela semble avoir bien fonctionné. J’ai parlé à Charlie et il a dit que c’était la cible, il l’a bien vu et nous pourrions l’élever à un mile et six ( stades).

“Intensifier est certainement une possibilité, mais rester à un mile et demi l’est aussi, je suis sûr que Charlie aura un plan.”

Image:

Rebel’s Romance bat son compagnon d’écurie Kemari à Goodwood





Il a ajouté à propos du finaliste: “C’est un beau cheval, c’est un cheval avec beaucoup de capacités. Il a une belle avance devant et continue de galoper. Il pourrait être un pour un pas en avant.”

Buick a déclaré: “Il n’a jamais été sur une piste comme celle-ci. Tout à son honneur, il reste très bien. Ils ne sont pas allés trop vite, il a des qualités de combat et reste très bien. C’est un cheval qui devrait aller plus loin.

“C’est super de venir à ces rendez-vous du festival. C’est dur. Godolphin et Charlie Appleby ont de grandes attentes et de beaux chevaux pour courir dans les bonnes courses, j’ai le privilège de les monter.”

Richard Hannon était satisfait de Fancy Man, déclarant: “Il a fait une belle course dans sa course avant l’Ebor et il ira certainement plus loin. Il pourrait être un cheval de la Melbourne Cup un jour.”

Le maître chapelier “porte-drapeau” donne à Lavelle le rare gagnant du plat

Image:

Master Milliner remporte le Coral Goodwood Handicap pour Emma Lavelle





Emma Lavelle a sellé un rare coureur plat à Glorious Goodwood et est sortie victorieuse en tant que Maître Modiste a résisté à ses poursuivants dans le Coral Goodwood Handicap au cours du marathon de deux milles et demi prolongés.

Lavelle, une éminente entraîneuse de National Hunt, mieux connue pour sa gestion de la vedette de haies Paisley Park, n’avait que sa 11e coureuse au niveau cette saison.

Mais surtout, elle avait son troisième gagnant – et le deuxième fourni par cet enfant de six ans.

Sean Levey a fait une offre audacieuse pour la maison quelque part sur Master Milliner (14/1) et cela s’est avéré une sage décision car le Super Superjack bien soutenu se fermait à chaque foulée, mais après avoir été vérifié dans sa course, il vient de manquer de temps et a échoué de trois quarts de longueur.

Image:

Master Milliner rentre à la maison en tête dans le Goodwood Handicap





Lavelle a déclaré: “C’est juste un plaisir absolu – un porte-drapeau fantastique, c’est sa huitième victoire. C’est une star.

“Il était un peu plat à Ascot, mais il a bien couru à York. Il ne fait que ce qu’il doit faire et c’est le cauchemar d’un handicapeur. On aurait dit qu’il n’était pas resté à Ascot, mais il avait tort.

“Il adore ce morceau où les rebondissements le maintiennent intéressé – et je pensais que Sean lui avait donné une pêche.”

Levey a souri: “Je ne roule pas normalement sur ce voyage – c’est très amusant, mais c’est aussi un long chemin!”