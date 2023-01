Festival de Cheltenham: le champion de Nicky Henderson se rend à Aintree et rate Stayers ‘Hurdle | Nouvelles de la course

Le champion de Nicky Henderson était le nom qui manquait dans les inscriptions de Stayers ‘Hurdle, avec 28 coureurs dans la course du Festival de Cheltenham à ce stade.

Le vainqueur de la RSA Chase 2020 contournera Prestbury Park au profit d’un voyage dans le Merseyside pour la réunion du Grand National en avril.

Après avoir gagné au retour saisonnier à Newbury, il a été battu par Paisley Park dans le Long Walk Hurdle réorganisé à Kempton après avoir mené pendant une grande partie du chemin.

Image:

Champ saute à l’avant dans le Long Distance Hurdle à Newbury





Et cela a conduit Nicky Henderson à donner une pause à Champ, dans le but de le reconstruire vers la fin de la saison.

“Champ fait une petite pause donc il ne courra pas à Cheltenham”, a déclaré Frank Berry, directeur de course du propriétaire JP McManus.

“Il sera rafraîchi pour Aintree, c’est le plan avec lui.”

Le nom de Champ ne figurait pas parmi les 28 coureurs possibles pour le concours lorsque les inscriptions ont été publiées mardi, y compris Flooring Porter, Buzz et Paisley Park.

Ce dernier a été vu pour la dernière fois en train de défier les virages serrés de Kempton lors de l’atterrissage du Long Walk Hurdle réorganisé le lendemain de Noël. ses préparatifs du Festival en piste.

Et son entraîneur est fier de le voir encore concourir au plus haut niveau malgré son âge avancé.

“Cela montre simplement qu’il ne faut jamais classer Paisley et je n’aurais pas pu être plus heureux avec lui sur une piste (Kempton) qui ne joue probablement pas à son avantage”, a déclaré Lavelle.

“J’étais très fier qu’il gagne toujours à ce niveau à l’âge de 10 ans. Touchez du bois, il est en très bon état – bon, frais et bien et il ira d’abord au Cleeve Hurdle et le Stayers’ Hurdle est son grand objectif comme toujours. Il fera encore un travail sur l’herbe la semaine prochaine (avant le Cleeve) mais il est en bonne forme.”

Paisley Park a terminé derrière le triplé de Gavin Cromwell à la recherche de Flooring Porter au cours des deux dernières années, mais Lavelle espère un renversement cette fois.

Image:

Paisley Park échappe à Goshen pour remporter son troisième titre de Grade One Long Walk Hurdle





En renversant les tables avec le champion en titre, elle a poursuivi: “Je l’espère certainement – je pense jusqu’à présent cette année qu’il a mieux performé que l’année dernière et s’il peut continuer comme ça, j’aimerais penser que nous ‘ Je finirai plus près ou, espérons-le, devant lui.”

Le marché de Paddy Power est dominé par des entrées formées en Irlande avec Flooring Porter en tête des paris à 5-1 et suivi de près par le buteur de Christmas Hurdle de Joseph O’Brien Home By The Lee et Willie Mullins’ Klassical Dream.

Ce dernier est l’un des huit pour le gestionnaire de Closutton avec les coureurs possibles de Mullins, y compris la paire appartenant à Rich Ricci de Chacun Pour Soi et Monkfish et le vainqueur de Ballymore l’année dernière, Sir Gerhard.

Charles Byrnes a remporté la course avec Solwhit en 2013 et pourrait être représenté par Blazing Khal, tandis que l’entrée formée par les Britanniques la moins chère est Marie’s Rock de Nicky Henderson, bien que la championne Mares ‘Hurdle de l’année dernière soit la plus susceptible de défendre son titre plus court le mardi. du Festival.