Festival de Cheltenham: Honeysuckle pourrait se diriger vers Mares ‘Hurdle alors qu’Henry de Bromhead laisse la porte grande ouverte | Nouvelles de la course

Henry de Bromhead a évoqué la possibilité de revenir au Mares’ Hurdle avec Honeysuckle après sa première défaite en carrière à Fairyhouse le week-end dernier.

Le joueur de huit ans a battu Benie Des Dieux dans le Mares ‘Hurdle en 2020 et est depuis retourné à Cheltenham pour battre les garçons lors de renouvellements successifs du Champion Hurdle.

Mais après avoir perdu son record invaincu en enchérissant pour un quatrième record de Hatton’s Grace lors de sa réapparition, terminant troisième derrière Teahupoo et Klassical Dream, De Bromhead envisage de prendre l’option la plus facile au Festival en mars.

Cependant, les plans deviendront probablement plus clairs après qu’elle ait fait une offre pour un quatrième succès de championne irlandaise en Hurdle à Leopardstown en février.

De Bromhead a déclaré à Racing TV: “Elle est géniale, ce n’est pas un problème pour elle. Elle semble vraiment bien et a très bien couru, nous l’avons ressenti.

Image:

Teahupoo et Jack Kennedy (à droite) remportent le Grace Hurdle de Bar One Racing Hatton de Klassical Dream (au centre) et Honeysuckle (à gauche)





“Vous vous demandez simplement si deux ans et demi sur ce terrain lourd contre ce niveau de cheval [caught her out]. Ce sont des chevaux du milieu des années 160 et au fur et à mesure que cela devenait plus doux, j’ai senti que Teahupoo revenait de plus en plus dans la course après ce qu’il avait fait à Gowran dans le Red Mills Hurdle, et Klassical Dream est un très bon cheval.

“Je pensais qu’entre l’avant-dernier et le dernier, elle l’avait mis au lit et je me demandais simplement si elle avait été découverte en termes d’endurance sur le sol plus mou, mais qui sait?

“Elle est brillante et ne nous doit rien. Nous sommes en territoire bonus – c’est incroyable ce qu’elle a fait. Nous nous sommes beaucoup amusés avec elle et je ne pense pas que ce soit encore fini.”

Image:

Rachael Blackmore et Honeysuckle posent pour les caméras après la victoire dans le Champion Hurdle 2022 à Cheltenham





Il a ajouté: “Nous pouvons regarder le Mares’ Hurdle, c’est toujours une autre option. Ce serait très présent dans mon esprit. Mon travail consiste à essayer de trouver la course que je pense qu’elle peut gagner.

“Si les relations veulent faire autre chose, je le ferai aussi de tout cœur, alors nous verrons. Tout cela est loin et tout le monde doit y arriver.

“Voyons comment nous allons dans l’Irish Champion Hurdle.”