Festival de Cheltenham: HMS Seahorse prêt pour la Coral Cup après le succès de Navan pour Paul Nolan | Nouvelles de la course

Le HMS Seahorse a fait un retour élégant à l’action dans le Navan Handicap Hurdle, se plaçant dans le cadre de la Coral Cup au Cheltenham Festival.

Le joueur de cinq ans a terminé quatrième du Fred Winter à Prestbury Park la saison dernière avant de revendiquer un troisième lointain au niveau de la première année au Festival de Punchestown, mais il avait été hors de la piste depuis qu’il avait terminé sur le terrain dans le Cesarewitch irlandais au Curragh en septembre, après avoir été castré entre-temps.

Envoyé un tir de 15-2 entre les mains de Sean O’Keeffe, le HMS Seahorse a été installé sur les talons des leaders sur le rail dans la chaleur de deux milles et demi alors que le favori Lucky Max de 11-4 s’est mis à faire tous.

Le leader du marché a donné une vue audacieuse et était toujours devant en sautant le dernier, mais le HMS Seahorse voyageait bien derrière et a balayé pour prendre la tête de la course vers la ligne.

Le coureur de Paul Nolan a ensuite marqué par deux longueurs et quart de Felix Desjy, avec Rebel Ivy un autre cou en arrière en troisième.

Paddy Power fait du HMS Seahorse un 12-1 pour la Coral Cup, tout en offrant 20-1 sur ses chances dans le Martin Pipe Conditional Jockeys’ Handicap Hurdle et le County Hurdle – bien que le premier événement répertorié puisse être le choix préféré pour les connexions .

“Il lui a fait un tour brillant. Sean a dit qu’il venait le chercher chaque fois qu’il le lui demandait”, a déclaré Nolan.

“Il avait besoin de sauter le dernier et il y a mis du temps. Il semble sauter beaucoup mieux depuis qu’il a été castré.

“A Galway, il a mal sauté quand il était le favori et le saut n’a tout simplement pas fonctionné. Il est un peu plus clinique maintenant, il n’y était jamais allé longtemps auparavant et il était très bon aujourd’hui.”

Nolan a ajouté: “Nous pourrions regarder la Coral Cup avec lui. C’est là que les gars aimeraient aller.

“Nous devrions également envisager une qualification Pertemps, ce serait formidable d’avoir plus d’options, mais cela pourrait être assez serré.”