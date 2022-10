Festival de Cheltenham : “Effusion de joie” des fans de course alors que le Jockey Club exclut l’introduction du cinquième jour | Nouvelles de la course

Il y a eu une «effusion de joie et de soulagement» de la part des fans de course à la nouvelle que le Festival de Cheltenham ne s’étendra pas pour inclure un cinquième jour.

La décision “inattendue” du Jockey Club intervient après un processus d’examen approfondi, qui a analysé, entre autres considérations, les avantages commerciaux de l’ajout de deux courses supplémentaires à la réunion – actuellement à 28 – et du passage à six courses par jour, avec un supplément après-midi de course le samedi de mars.

Expliquant leurs raisons de maintenir le Festival à quatre jours, Ian Renton, directeur général de la région ouest du Jockey Club, a déclaré : “Alors que nous avons exploré les avantages financiers et la possibilité d’atteindre de nouveaux publics, nous avons également trouvé un certain nombre de contrepoints à cela.

“Par exemple, il est clair que ce serait difficile du point de vue de la gestion du gazon, sans travail supplémentaire sur la piste, et dans l’ensemble, nous pensons toujours que 28 courses sur quatre jours sont le bon format.”

Le spécialiste de la course Kevin Blake a exprimé sa joie face à la décision en tweetant: “Justice. Douce justice.”

Blake a dit plus tard Sky Sports Racing: “C’est très inattendu. La façon dont cela avait été positionné semblait inévitable, malgré les opinions constantes du public de la course selon lesquelles nous n’en voulions pas.

“Les arguments commerciaux en faveur d’une augmentation à cinq étaient clairs et il semblait qu’ils pourraient l’emporter.

“Il y a eu une effusion de joie et de soulagement et je suis certainement dans ce camp.

Ian Renton du Jockey Club est heureux de mettre fin aux spéculations sur l’avenir du Festival de Cheltenham et de se concentrer sur l’amélioration de l’événement de quatre jours.



“Cela peut sembler pervers que quelque chose que nous aimons ne veuille plus, mais non seulement nous n’avons pas besoin de deux courses de plus, nous avons probablement besoin de six, sept ou huit courses de moins si cela doit être un vrai championnat national de chasse. C’est trop dilué comme ça.

“Cela ne devrait pas brouiller les pistes que les courses de National Hunt ne soient pas dans une bonne position, avec des problèmes de longue date avec le programme et la polarisation des grands propriétaires et des entraîneurs.”

Sky Sports Racing Matt Chapman a tweeté: “Je ne peux pas assez féliciter le Jockey Club pour avoir maintenu le festival de Cheltenham à quatre jours.

“La plupart d’entre nous pensaient que cela irait à cinq, mais finalement quelqu’un dans la course a réalisé que moins c’est plus.

“Merci. Le bon sens a prévalu.”

Si c’était 10 jours de suite, j’y serais 10 jours

Comment les meilleurs entraîneurs ont réagi

Nicky Henderson a soutenu la décision de maintenir le Festival de Cheltenham sur quatre jours, bien qu’il ait initialement soutenu les appels à une réunion de cinq jours.

Après avoir participé au processus de consultation du Jockey Club, Henderson – qui a eu 72 gagnants au Festival – estime que le match est si bon qu’il n’est pas vraiment nécessaire de le bricoler davantage.

L’entraîneur de Seven Barrows, qui a remporté huit Champion Hurdles, six Champion Chases et deux Gold Cups, affirme que la décision “logique” a été prise.

“Je pense que c’est probablement la bonne décision”, a déclaré Henderson. “J’étais l’un de ceux qui étaient en faveur de l’idée (de cinq jours), mais je pense que plus vous y réfléchissez, ils ont pris la bonne décision.

“C’est tellement bon comme ça. J’y ai vu des avantages et des inconvénients de toute façon. Je ne suis vraiment pas désespérément agité, mais après avoir dit que je m’appuyais en quelque sorte dessus en pensant que si nous avions six courses par jour, tu ne l’as pas fait ‘ il n’est pas nécessaire de commencer avant 14h et ensuite vous ne diluez pas le produit.

“Gardez à l’esprit qu’il n’est pas obligatoire d’y aller, c’est pour nous les entraîneurs mais pas pour tout le monde ! Je vois la logique et je dirais probablement oui, c’est la bonne décision.”

Nicky Henderson célèbre la victoire de Constitution Hill dans le Supreme Novices’ Hurdle





Willie Mullinsl’entraîneur le plus gagnant du Festival, a fait écho à ces sentiments.

Il a déclaré: “Je pense que c’est une bonne décision de rester compact et plus serré et je suis très heureux que ce soit la décision à laquelle ils soient parvenus.”

Sur les défis logistiques qu’un festival de cinq jours aurait potentiellement apportés, Mullins a ajouté: “Il y a des avantages et des inconvénients. Cinq jours nous faciliteraient le transport des chevaux et du personnel – j’imagine que s’ils allaient à cinq jours, il y aurait moins de courses par jour, donc ça aurait peut-être été plus facile.

Willie Mullins est le meilleur entraîneur de tous les temps au Festival de Cheltenham





“Mais je pense que la meilleure décision a été prise à ce stade pour la réunion, c’est formidable qu’ils soient sortis et rassurent tout le monde sur ce qui se passe, donc nous nous félicitons de cette décision.”

Gordon Elliot n’a fêté son premier vainqueur du Festival qu’en 2011, mais en a déjà décroché 33 au meeting.

Il était à l’aise avec une décision de toute façon, disant qu’il serait là quel que soit le nombre de jours que cela durerait.

“Pour être honnête, si c’est sur quatre jours, c’est sur quatre jours – nous ne pouvons pas le changer”, a déclaré Elliott. “Si c’était sur sept jours, je serais là sept jours, donc ça ne changera rien de toute façon. Si c’était sur 10 jours de suite, je serais là 10 jours.”

Entraîneur de champions Paul Nicholsautre acteur majeur du Festival, s’est dit “ravi” que la rencontre reste en l’état.