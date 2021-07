Festival de Cannes : ‘Val’, ‘The Velvet Underground’ et Famous Jerks

CANNES, France – Au début du documentaire « Val », un jeune Val Kilmer torse nu se prélasse sur le tournage de « Top Gun » et prétend qu’il a failli être viré de chaque film qu’il a réalisé. Puis les lèvres de Kilmer se tordent en un sourire narquois. Il ne joue pas pour la sympathie. Il se vante. Mercredi, au Festival de Cannes, deux documentaires ont fait leurs débuts sur des personnalités de la culture pop épineuses, mais malgré cette première scène prometteuse, « Val » recontextualiserait plutôt l’acteur comme un softy incompris. Vous vous souvenez peut-être des histoires sur Kilmer, une grande star de cinéma des années 90 dont la carrière s’est effondrée au milieu des rumeurs selon lesquelles il était difficile de travailler avec lui. Eh bien, « Val », réalisé par Ting Poo et Leo Scott, permet à l’acteur de 61 ans de raconter ces histoires avec plus de sympathie, de sa propre voix. Ou, pour être plus précis, la voix de son fils Jack, qui livre la narration à la première personne du documentaire. Le cancer de la gorge a ravagé le ronronnement caractéristique de Val Kilmer, et Jack Kilmer, un acteur, est un substitut de voix acceptable qui semble néanmoins beaucoup plus facile à vivre que son père ne l’a jamais fait. Kilmer s’enregistre depuis son enfance et, au fil des décennies de films personnels, lui et son fils brossent le portrait d’un artiste sous-estimé qui a toujours voulu tout donner, même lorsque Hollywood n’était pas intéressé. La narration de Jack est si bonne qu’il vous faudra peut-être un peu de temps pour réaliser que Kilmer n’aime pas presque tous les films de son CV dont un fan pourrait vouloir entendre parler. « Top Secret », son premier film, était « duveteux » dans lequel Kilmer dit qu’il était gêné d’apparaître, et il a pratiquement dû être fort pour faire le film chauvin de Tom Cruise « Top Gun ». Sur « Batman Forever », Kilmer affirme que la machine du studio a contrecarré ses tentatives de fournir une performance réelle, alors il a plutôt modelé son Bruce Wayne sur des acteurs de soap-opera.

Pendant ce temps, Kilmer enregistrait des cassettes d’audition élaborées pour Stanley Kubrick et Martin Scorsese, efforts auxquels «Val» consacre presque autant de temps à l’écran que les rôles qu’il a réellement réservés. Voici la chose amusante, cependant : Kilmer était un bien meilleur acteur dans les films qu’il détestait ! Dans les clips de « Top Gun », vous voyez Kilmer à son plus lâche et ludique parce qu’il ne prend rien au sérieux du film, mais quand nous regardons son audition « Full Metal Jacket » – ou quand il pratique des lignes de « Hamlet », un rôle de rêve qu’il n’a jamais pu jouer – le charisme de Kilmer se calcifie et il devient beaucoup trop lissant et prétentieux.

Alors était-il aussi gros con qu’on l’avait dit ? « Val » esquive l’histoire de son écrasant sa cigarette sur un caméraman ou le « Batman pour toujours» l’affirmation du réalisateur Joel Schumacher selon laquelle l’acteur était « psychotique » ; ici, Kilmer dit simplement qu’il a arrêté de jouer à Batman parce que le costume était trop ardu. Dans un segment sur le tristement célèbre flop de 1996 « L’île du Dr Moreau», Kilmer se présente comme la boussole morale sereine de la production troublée; vous ne sauriez jamais qu’un Brando fatigué a jeté le téléphone portable de Kilmer dans les buissons et aurait dit, « Jeune homme, ne confondez pas votre ego avec la taille de votre salaire. » On parle aussi beaucoup de la romance et du mariage de Kilmer avec l’actrice Joanne Whalley, bien que nous l’entendions à peine parler dans toutes les séquences vidéo personnelles de Kilmer. Après qu’ils ont divorcé et qu’il se soit battu pour plus de temps avec leurs enfants, le film laisse ses nobles appels téléphoniques lésés à Whalley se dérouler presque entièrement. Je m’attendrais à ce point de vue incontesté d’un mémoire de célébrité. Je ne suis pas sûr de l’avoir acheté dans un documentaire.

En revanche, le nouveau documentaire de Todd Haynes « The Velvet Underground », qui a également fait ses débuts à Cannes mercredi, est trop heureux de confirmer toutes les histoires que vous avez jamais entendues sur le chanteur-compositeur Lou Reed étant un crétin égocentrique. Comme Kilmer, Reed a affirmé que toute personne qui le soutenait interférait simplement avec son processus artistique, mais contrairement à « Val », ce film n’a pas peur de montrer à quel point Reed voulait être célèbre et à quel point il en voulait aux collaborateurs qui pourraient arracher les projecteurs de lui.