Festival de Cannes : la réalisatrice de ‘Showgirls’ affronte des nonnes lesbiennes

CANNES, France — Pardonne-leur, Père, car ils ont péché. À plusieurs reprises! Créativement ! Et attendez d’entendre ce qu’ils ont fait avec cette statuette de la Vierge Marie.

Les mauvaises filles dont je parle sont Benedetta et Bartolomea, deux nonnes lesbiennes du XVIIe siècle au centre de la nouveau drame « Benedetta », qui a fait ses débuts vendredi au Festival de Cannes. C’est une provocation délicieuse et sacrilège de Paul Verhoeven, le réalisateur de « Basic Instinct », « Showgirls » et « Elle », et à 82 ans, Verhoeven se révèle toujours aussi fringant.

Basé sur le livre de non-fiction de Judith C. Brown « Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy », le film suit Benedetta (Virginie Efira), une jeune nonne tellement convaincue qu’elle est l’épouse du Christ qu’elle en rêve même. un beau Jésus torse nu flirtant avec elle. Et pourquoi ne le ferait-il pas ? Benedetta est une bombe blonde qui ressemble moins à une pieuse religieuse du XVIIe siècle qu’à un Charlie’s Angel déguisé, et lorsque la jolie paysanne Bartolomea (Daphne Patakia) arrive au couvent, elle commence aussi à faire des yeux à Benedetta.

L’action nonne sur nonne s’ensuit beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez, étant donné que ce couvent est dirigé par une mère supérieure stricte (Charlotte Rampling) et que Benedetta est sujette à des visions qui se terminent par la manifestation de stigmates. Mais alors que son extase religieuse devient de plus en plus orgasmique, Benedetta finit par trouver un moyen plus torride et plus terrestre de chasser aussi haut. « Jésus m’a donné un cœur nouveau », dit-elle à Bartolomea, exposant un sein. « Sens le. » (Regardez, ils ont fait les préliminaires très différemment au 17ème siècle.)