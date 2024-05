Festival de Cannes 2024 : Meilleure mode de célébrité

Alors que l’édition 2024 du Festival de Cannes se termine, il est clair que les célébrités ont perpétué cette tradition vestimentaire, de la tenue Coastal Grandmother de Meryl Streep au chapeau de paille plus grand que nature d’Anya-Taylor Joy. Découvrez quelques-uns des meilleurs looks hors tapis du Festival de Cannes 2024.

Cette année, les looks hors du tapis font ressortir le véritable style personnel des célébrités. En effet, le Festival de Cannes est une opportunité photo complète qui offre des moments de mode depuis l’aéroport, les hôtels et les yachts jusqu’aux séances photo filmées. En gardant à l’esprit les lentilles des paparazzi (et les yeux d’Internet !), les célébrités s’habillent en conséquence. Pamela Anderson, par exemple, a livré un moment emblématique dans un corset en cuir noir et des gants d’opéra assortis alors qu’elle apparaissait sur un yacht pour promouvoir le film « Barb Wire ».

Meryl Streep Getty Images

La tendance Coastal Grandmother peut sembler appartenir aux étés passés, mais Meryl Streep maintient cette esthétique vivante à Cannes. L’actrice, qui a reçu la prestigieuse Palme d’Or au festival du film, portait un costume blanc décontracté avec une chemise rayée et un chapeau à larges bords qui lui donnaient un look tout droit sorti d’un film de Nancy Meyers.

Zoé Saldana Getty Images

On est peut-être dans le sud de la France, mais Zoé Saldana a conservé la tendance corporate chic. L’actrice a assisté à un photocall pour son film Émilie Pérez dans une jupe crayon et un blazer gris, associés à un haut à col en V plongeant et des escarpins marron. Même si la tenue ressemble certainement plus à un dîner d’après-travail qu’à une réunion de 9 heures du matin, c’est une façon de faire revivre le vieil uniforme d’entreprise.

Gretta Gerwig Getty Images

Le président du jury de cette année est sorti dans une robe à rayures bleues de la collection Artisanal de Maison Margiela, associant le look à un ensemble ultra-haut des chaussures Tabi controversées de la marque. Les proportions exagérées au niveau du buste et des hanches font de celle-ci une version subversive de la robe d’été traditionnelle.

Bella Hadid Getty Images

Bella Hadid est désormais une habituée du Festival de Cannes, changeant de look chaque année. La mannequin devenue cavalière a décroché l’or dans cette mini-robe dos nu brillante, qu’elle a associée à de minuscules lunettes de soleil et des escarpins beiges. Bien que nous n’ayons pas encore vu une apparition dans un film de Bella Hadid, elle dégage l’énergie d’une star de cinéma de la tête aux pieds.

Anya-Taylor Joy Getty Images

Avec ses plages paradisiaques et ses hôtels de luxe, Cannes est le lieu idéal pour porter un énorme chapeau de paille. Laissez Anya-Taylor Joy faire preuve de style en bord de mer lors d’une sortie pour le Festival de Cannes, où elle fait la promotion du prochain film, Furiosa : Une saga Mad Max. Alors qu’elle atterrissait dans le sud de la France, l’actrice est apparue dans une robe Atlein orange et un chapeau Jacquemus surdimensionné.

Lily Gladstone Getty Images

En tant que membre du jury de cette année, Gladstone a foulé le tapis rouge de Cannes. Pour une sortie plus décontractée, l’actrice a séduit dans une robe rose poussiéreuse et des talons assortis en quittant l’Hôtel Martinez à Cannes. Le look coquette comprenait également une paire de boucles d’oreilles à imprimé floral et des lunettes de soleil ondulées qui donnaient un avantage à la tenue par ailleurs classique.

Demi Moore Getty Images

C’est une explosion du passé des années 80 grâce à la version de Demi Moore de la tendance à pois. L’actrice, qui est à Cannes pour promouvoir le film La substance, arborait une robe longue blanche à pois noirs lors d’un appel photo. Elle a accessoirisé le look avec une paire d’escarpins noirs et blancs à lanières et des lunettes de soleil assorties qui ont ajouté une touche chic à la tenue nostalgique.

Elle Fanning Getty Images

Fashionista de longue date, Elle Fanning est descendue à l’aéroport de Nice vêtue d’un costume bleu clair digne de l’esprit des vacances d’été à Cannes. L’actrice a associé son look hors de l’avion à un débardeur crème, un sac à main blanc et des escarpins pour un style estival qui peut être copié dans votre rotation saisonnière.

Chasseur Schäfer Getty Images

Fidèle à l’ambiance de la Côte d’Azur, Hunter Schafer a créé un moment Prada dans un combo body cottagecore et jupe portefeuille. Il était encore amélioré par un foulard blanc et des escarpins bleu clair qui rendaient le look digne des vacances. La prochaine fois que vous ferez vos valises, prenez-en note.