Festival de Cannes 2023 : Voici les gagnants

La réalisatrice française Justine Triet est devenue la troisième réalisatrice à remporter ‘s Palme d’Or samedi, devançant 20 autres films en compétition pour le premier prix.

Mme Triet a qualifié de « surprenante » le fait d’être seulement la troisième femme à gagner et a déclaré que la décision était encourageante pour l’avenir.

« Nous sommes à l’aube de changements profonds à cet égard », a-t-elle déclaré après sa victoire.

Mme Triet a utilisé son discours de remise des prix pour critiquer la façon dont « a été nié et réprimé de manière choquante » et a déclaré qu’il fallait faire plus d’espace pour que les jeunes cinéastes puissent faire des erreurs et recommencer.

Le joueur de 44 ans, qui avait déjà été nominé pour Sibyl en 2019, a remporté le prix sur des réalisateurs vétérans comme Hirokazu Kore-eda, Ken Loach et Wim Wenders, qui ont tous au moins une Palme d’Or à leur actif. .

Elle rejoint la Néo-zélandaise Jane Campion et la Française Julia Ducournau en tant que troisième femme à avoir remporté le concours qui comprenait cette année un nombre record de sept réalisatrices.

Jane Fonda, qui a présenté le prix, a déclaré qu’un jour, il serait normal que les femmes gagnent, pas historique.

« Nous avons un long chemin à parcourir. Mais quand même, nous devons célébrer le changement quand il se produit », a déclaré l’icône du cinéma et militante.

Le Grand Prix, le deuxième prix le plus élevé après la Palme d’Or, est allé à Zone of Interest du réalisateur britannique Jonathan Glazer, sur une famille vivant à côté d’Auschwitz.

« Il est si important que le film sorte dans le monde et, espérons-le, ait un effet et amène les gens à parler des thèmes qui sont dans le film », a-t-il déclaré après avoir gagné.

Sandra Hueller a joué dans Anatomie d’une chute et Zone d’intérêt. Source: APE / Andréas Rentz L’actrice allemande Sandra Hueller est la vedette des deux films primés. Dans Anatomy of a Fall, elle joue le rôle d’un écrivain qui est le principal suspect dans la mort de son mari, tandis que dans Zone of Interest, elle est l’épouse du commandant du camp de la mort d’Auschwitz.

Cependant, le prix du meilleur acteur féminin est allé à Merve Dizdar, qui joue une enseignante dans un village isolé de Turquie dans About Dry Grasses du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan.

Le meilleur acteur est allé au célèbre japonais Koji Yakusho, qui joue un nettoyeur de toilettes à Tokyo qui se contente de lire des livres et d’écouter de la musique dans Perfect Days du réalisateur allemand Wim Wenders.

Fallen Leaves du Finlandais Aki Kaurismaki, de retour dans la compétition après plus d’une décennie, a remporté le prix du jury.

Le prix a été accepté en son nom par les deux vedettes principales de la tragi-comédie qui suit une romance naissante entre une jeune femme tranquille et un sableur alcoolique.

Le réalisateur franco-vietnamien Tran Anh Hung a remporté le prix du meilleur réalisateur pour Le Pot-au-Feu, un film français obsédé par la nourriture avec Juliette Binoche et Benoit Magimel en couple.

Lors de la présentation du meilleur scénario, John C Reilly a montré son soutien aux écrivains hollywoodiens frappants avec environ une minute de mimétisme sans paroles avant de dire: « Ce que nous venons de vivre, c’est à quoi ressemblerait un film sans scénaristes ».

Ce prix est allé à Yuji Sakamoto pour l’entrée japonaise Monster, réalisé par Kore-eda, qui fait suite à une série de malentendus autour de l’amitié de deux écoliers.

Vendredi, Anatomy of a Fall a également remporté le premier prix aux Palm Dog Awards pour la performance de border collie Messi en tant que Snoop dans ce que les organisateurs ont qualifié de compétition la plus difficile à ce jour.

Le film de clôture de cette année était Elemental de Pixar, un long métrage d’animation sur une ville où les quatre éléments vivent ensemble, mettant en vedette les voix de Leah Lewis et Mamoudou Athie.

Palmarès du Festival de Cannes 2023 :