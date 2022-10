Festival d’automne de deux jours à Danada pour revenir à Wheaton – Shaw Local

Une célébration des chevaux et de la saison d’automne se déroule de 11 h à 17 h les 8 et 9 octobre au festival d’automne du district de Forest Preserve du comté de DuPage à Danada au Centre équestre Danada au 3S507 Naperville Road à Wheaton.

Au cours de l’événement gratuit de deux jours, la principale arène extérieure proposera des tours d’équitation, de saut, de conduite en calèche, une équipe de forage et des démonstrations de thérapie équine par divers artistes, dont les Midwest Renegades, Chicago Vaulting et l’équipe de forage de rodéo Stateline Hotshots, un communiqué de presse indiqué.

Les pauses du programme équestre comprendront de la musique live de l’artiste local de bluegrass Ashley Lewis samedi et de la joueuse de dulcimer Sherri Farley dimanche. Le programme complet des animations est disponible sur dupageforest.org/automne-festival .

Les visiteurs peuvent rencontrer Nick the Painting Horse de Danada et acheter ses œuvres d’art dans la boutique de cadeaux ; visitez la grange qui abritait autrefois Lucky Debonair, vainqueur du Kentucky Derby; et apprenez-en davantage sur les soins, le toilettage et le harnachement des chevaux. Ils peuvent également faire des promenades en chariot tiré par des chevaux à travers les bois d’automne, assister à des démonstrations artistiques de sculpture de citrouilles et visiter des représentants de DuPage Animal Services, qui seront sur place avec des animaux adoptables et la clinique vétérinaire mobile de l’organisation.

Les enfants peuvent faire des promenades à poney, décorer leurs propres chevaux de papier, explorer une exposition interactive sur la nature et participer à des activités proposées par le DuPage Children’s Museum et le Sensory Garden Playground du Wheaton Park District. Et le samedi de 12h à 17h, les enfants pourront se rencontrer et se faire prendre en photo avec « Nature Cat » de PBS Kids.

“Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau des milliers de visiteurs à notre célébration annuelle du cheval”, a déclaré Wayne Zaininger, directeur du centre, dans le communiqué. « Nous sommes ravis d’offrir pour la première fois deux journées complètes de spectacles équestres et d’activités automnales. Le festival d’automne de Danada est l’un des seuls spectacles équestres gratuits de ce type dans le comté de DuPage.

Les visiteurs sont également invités à s’arrêter à la Danada House, ancienne demeure de Dan et Ada Rice, pour le « Nature Art and Photo Show » des Amis de Danada, un concours avec jury mettant en vedette des artistes locaux.

La nourriture et les boissons de l’événement seront disponibles à l’achat auprès de vendeurs de camions de restauration locaux, notamment MotoChef (Lord of the FryZ), BoJo’s Concessions and Catering et Windy City Ice Cream.

Le festival d’automne à Danada a lieu beau temps, mauvais temps. L’entrée et le stationnement sont gratuits, mais certaines activités sont payantes (espèces et chèque uniquement).