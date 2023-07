Festival 56 annonce l’ouverture de ‘Significant Other’ et ‘Twelfth Night’ – Shaw Local

Alors que le Festival 56 clôture les représentations finales de « Millions Dollar Quartet », l’organisation annonce l’ouverture de deux autres spectacles.

« Significant Other » ouvrira à 19h30 le samedi 1er juillet au Prairie Arts Center, 24 Park Ave. E. à Princeton et « Twelfth Night » ouvrira à 19h30 le mercredi 5 juillet à Soldiers and Parc des marins.

« Significant Other » de Joshua Harmon est une comédie/drame de Broadway acclamée par la critique qui suit la recherche de l’amour d’un homme pendant que ses amis les plus proches s’éclipsent.

Significatif Autre a ouvert hors de Broadway en 2015 et a été transféré à Broadway pour une durée limitée en 2017. Des représentations supplémentaires sont des matinées à 14 h le dimanche 2 juillet et le mercredi 5 juillet, avec des représentations à 19 h 30 du 6 au 8 juillet.

Les billets sont disponibles à la billetterie du Grace Theatre, ouverte de midi à 17 h du mardi au samedi et une heure avant les représentations, au 316 S. Main St., en appelant le 815-879-5656 ou via le site Web du Festival 56 à www.festival56.com.

Le temps peu coopératif pendant le processus de production a poussé l’ouverture de la production extérieure gratuite du Festival 56 de la comédie romantique de Shakespeare « Twelfth Night » à 19h30 le mercredi 5 juillet au Soldiers and Sailors Park.

Une brève introduction à la pièce sera donnée juste avant chaque représentation.

« Twelfth Night » aura lieu à 19h30 les dimanches et mercredis soirs jusqu’au mercredi 2 août.