FESTIN! Local Foods Marketplace attire de nouveaux vendeurs, produits et démonstrations

2 novembre—ROCHESTER — FÊTE ! Local Foods Marketplace a amené de nouveaux vendeurs et entreprises au Mayo Civic Center pour la 11e année consécutive.

FEAST a été fondée il y a 11 ans par deux organisations locales à but non lucratif, la Southern Minnesota Initiative Foundation et Renewing the Countryside. L’objectif était de renforcer les liens économiques et sociaux qui se créent lorsque les consommateurs soutiennent les agriculteurs et les producteurs alimentaires locaux.

C’est exactement ce que fait ce festival en permettant aux consommateurs de parcourir des allées remplies de vendeurs du Minnesota, de l’Iowa et du Wisconsin qui cherchent à accroître leur portée. C’est une excellente occasion pour les vendeurs de rencontrer d’autres entreprises et de réseauter tout en donnant aux consommateurs la possibilité de trouver quelque chose d’unique.

« Nous avons environ 87 entreprises différentes d’aliments et de boissons », a déclaré Elena Bryne, coordinatrice du programme FEAST. « Nous avons également cinq stands éducatifs. Nous sommes heureux d’avoir des gens comme la Minnesota Farmers Market Association et Forever Green Initiative… Nous sommes heureux de mettre en contact les participants ici avec les gens qui cultivent et préparent des aliments et des méthodes propres et responsables qui sont bonnes. pour l’environnement. »

L’événement a également réuni 19 vendeurs d’alcool artisanaux, ce qui a permis aux participants de goûter davantage de saveurs et de boissons avec modération.

« J’aime les bières pâles, mais si je devais goûter dans un bar le nombre de bières pâles que j’ai échantillonnées à raison d’une once aujourd’hui, j’aurais de très gros ennuis », a déclaré Brett Olson, co-fondateur de Renewing the Countryside.

En plus des aliments uniques en vente dans tout le lieu, le festival a également fait venir des chefs locaux pour donner des démonstrations culinaires toutes les heures entre 11h et 15h. C’était l’occasion pour les festivaliers de voir comment cuisiner des articles en vente au restaurant. événement.

L’année dernière, FEAST a réuni plus de 14 000 personnes avec l’objectif de dépasser les 15 000 cette année. Il y avait un bon mélange de participants qui avaient déjà assisté à l’événement les années précédentes, mais c’était la première fois pour Crystal Lin et Affan Kaleem.

« J’en ai entendu parler en ligne », a déclaré Lin. « Je regardais les événements à Rochester, je sortais à l’automne. Mayo a généralement tellement d’événements en cours et j’ai vu ça et j’ai dit : ‘Oh, allons voir ça !' »

Lin et Kaleem aiment beaucoup la nourriture et étaient ravis de soutenir les petites entreprises locales. Ils ont constaté la diversité des vendeurs qui proposaient des articles qu’ils ne pouvaient pas simplement récupérer dans une épicerie. Ils ne se sont pas non plus sentis obligés d’acheter quoi que ce soit, ce qui a rendu l’événement plus agréable. L’un des articles qui les enthousiasme le plus est un presto à l’ail.

« Nous avons acheté plusieurs choses », a déclaré Kaleem. « Je pense que le mieux est d’essayer un tas de choses différentes pour pouvoir goûter à toutes les personnes différentes et que chacun soit très généreux avec ses échantillons. »

FEAST est également un événement formidable pour ceux qui y sont allés dans le passé. Ils ont tenu une liste de toutes les 439 entreprises qui ont assisté à l’événement et 28 % des fournisseurs présents à l’événement de cette année y participaient pour la première fois.

Parmi les participants pour la première fois figurait Tiger Trail Lefse Chip Company. La nouvelle entreprise Peterson a ouvert ses portes en juin de cette année et se spécialise dans la fabrication de chips de Lefse frites dans une variété de saveurs.

« Cela a été très chargé », a déclaré Jordan Pelzl, copropriétaire de Tiger Trails Lefse Chip Company. « Ça s’est très bien passé. Nous avions presque toujours quelqu’un à la table pratiquement à chaque seconde de l’événement, donc rien à redire. Nous avons également beaucoup de connexions avec d’autres fournisseurs et d’autres choses. C’est donc amusant à voir. »

Ils ont découvert l’événement grâce au bouche à oreille et ont pensé que ce serait un excellent moyen de diffuser leurs produits. Ils ont travaillé avec des brasseries, des restaurants, des épiceries locales et bien d’autres pour tenter de diffuser leurs produits et ils souhaitent continuer à assister à des événements comme FEAST à l’avenir.

« Beaucoup d’entre eux n’ont jamais entendu parler des chips Lefse », a déclaré Pelzl. « Certains n’ont même jamais entendu parler de Lefse, alors il suffit de les présenter à notre produit, ainsi qu’aux vendeurs, de parler à des vendeurs locaux, des épiceries, des établissements vinicoles, des distilleries, juste pour obtenir notre produit. C’est génial. »