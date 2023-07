Fervo Energy franchit une étape importante en utilisant la technologie de forage pétrolier pour exploiter la géothermie

Projet pilote commercial à grande échelle de Fervo Energy, Project Red, dans le nord du Nevada. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Fervo Energy

Les co-fondateurs de Fervo Energy, Jack Norbeck (à gauche) et Tim Latimer. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Fervo Energy

Tirer parti de la technologie de forage pétrolier et gazier

Il y a dix ans, Latimer travaillait dans l’industrie pétrolière et gazière en tant qu’ingénieur de forage. « J’ai adoré le travail, mais j’étais passionné par le changement climatique. J’ai vu tous les progrès technologiques autour de moi et j’ai réalisé qu’il pouvait être utilisé pour l’énergie géothermique », a déclaré Latimer dans un fil qu’il a publié sur Twitter mardi. Les développements dans le forage pétrolier et gazier, comme le développement de la tailleuse de diamant polycristallin, « ont changé la donne », a déclaré Latimer. « Avec des coûts de forage considérablement réduits, il serait désormais possible de forer en profondeur, puis de forer horizontalement pour une géothermie améliorée, augmentant considérablement la productivité de la ressource et permettant le développement n’importe où », a écrit Latimer sur Twitter. Lorsque Latimer a eu l’idée d’utiliser les développements du forage pétrolier et gazier pour puiser dans l’énergie géothermique, il s’est heurté à beaucoup de résistance. Le seul endroit où il a trouvé une oreille intéressée était le programme géothermique de Stanford, où il a fait ses études supérieures et en 2017 a co-écrit et publié un article sur le sujet. Ce document a servi de base à Fervo Energy, que Latimer a lancé en 2017 avec Jack Norbeckégalement du programme géothermique de Stanford. « Les six dernières années ont été tout un voyage. Je ne m’attendais pas au scepticisme et au recul que nous recevions pour ce que nous pensions être une idée évidente », a déclaré Latimer dans son fil Twitter. « Nous avons donc entrepris de prouver systématiquement qu’il s’agissait d’une manière véritablement révolutionnaire et viable de faire de la géothermie. » Ils ont cependant trouvé des croyants et ont depuis levé plus de 200 millions de dollars en investissement, a déclaré Latimer sur Twitter.

Partenariat de Fervo avec Google et regard vers l’avenir

Projet pilote commercial à grande échelle de Fervo Energy, Project Red, dans le nord du Nevada. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Fervo Energy