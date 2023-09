Ferrovial et Georgia Tech s’associent pour faire progresser les infrastructures américaines

Ferrovial et Géorgie Tech a conclu un accord-cadre visant à se concentrer sur l’innovation dans les infrastructures de transport afin de développer un avenir plus durable pour la mobilité

ATLANTE, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ — Ferrovial, un opérateur mondial d’infrastructures, et le Institut de technologie de la Géorgie a annoncé aujourd’hui un partenariat à long terme axé sur l’avancement de l’innovation dans les infrastructures de transport. Le partenariat permettra des activités de recherche conjointes, offrant de nouvelles opportunités d’éducation et de développement aux étudiants et permettant à Ferrovial de créer un avenir plus durable pour la mobilité. L’accord a été officiellement signé sur le campus de l’université à Atlanta.



Ángel Cabrera, président de Georgia Tech (à gauche) et Andres Sacristan, PDG de Cintra Global (à droite)



«Géorgie Tech est mondialement reconnu pour son expertise en matière d’infrastructures et de mobilité, de recherche et de développement », a déclaré Andres Sacristan, PDG de Cintra Global. « Ferrovial comprend que notre industrie doit rester agile à mesure que le transport continue d’évoluer. En s’associant avec des universités comme Géorgie Technous pouvons continuer à améliorer l’expérience des voyageurs et mieux servir nos clients en proposant de nouvelles solutions de mobilité.

Ferrovial a collaboré avec Géorgie Tech en recherche, mettant à profit son talent depuis plusieurs années. En plus de son expertise en ingénierie du trafic, l’Institut dispose de capacités de recherche étendues dans les domaines de la construction, des aéroports et de l’énergie, permettant un partenariat complet et diversifié puisque Ferrovial opère dans tous ces domaines.

« Ferrovial réinvente le transport, et cette collaboration permettra Géorgie Tech chercheurs et étudiants d’acquérir une compréhension directe des besoins de l’infrastructure de notre pays », a déclaré Ángel Cabrera, président de Géorgie Tech. « Nous sommes fiers de nous associer à Ferrovial pour façonner l’avenir du transport et de la mobilité, ce qui apportera une innovation technologique précieuse et un transfert de connaissances à notre État.

Ferrovial, par l’intermédiaire de son activité d’autoroutes Cintra, exploite cinq grands projets de voies gérées à travers les États-Unis, réduisant ainsi les embouteillages dans certaines des régions à la croissance la plus rapide du pays. La division construction de Ferrovial gère actuellement plusieurs grands projets de construction d’autoroutes, notamment le projet d’amélioration de l’autoroute Transform 285/400 à Atlanta. Les filiales Ferrovial Construction et Webber ont réalisé des améliorations d’infrastructures dans l’état de Géorgie cela représente près de 800 millions de dollars. Ferrovial Airports est un investisseur et exploitant aéroportuaire de premier plan avec des investissements clés aux États-Unis. À travers son activité de vertiports, la société vise à concevoir, construire et exploiter l’infrastructure requise par les avions eVTOL (électriques à décollage et atterrissage verticaux).

« S’aligner avec Géorgie Tech renforce l’engagement de Ferrovial à faire progresser la mobilité de manière durable, à améliorer la sécurité et à connecter les communautés dans Géorgie, les États Unis et au-delà », a déclaré le Sacristain.

À propos de Ferrovial

Ferrovial est un opérateur d’infrastructures mondial engagé dans le développement de solutions innovantes pour un monde en mouvement. Avec plus de 70 ans d’expérience, sa famille d’entreprises occupe des positions de leader dans les domaines des infrastructures de transport, de la construction, de l’aqueduc et de l’énergie. La société est présente dans 15 pays, avec son siège social aux États-Unis Austin, Texas. Ferrovial emploie plus de 4 000 personnes aux États-Unis et plus de 20 000 dans le monde. Pour plus d’informations, visitez ferrovial.us

À propos de Institut de technologie de la Géorgie

Le Institut de technologie de la Géorgieou Géorgie Tech, est une université publique de recherche qui forme des leaders qui font progresser la technologie et améliorent la condition humaine. L’Institut propose des diplômes en commerce, en informatique, en design, en ingénierie, en arts libéraux et en sciences. Ses près de 45 000 étudiants, représentant 50 États et 149 pays, étudient sur le campus principal de Atlantasur les campus de France et Chine, et par l’apprentissage à distance et en ligne. En tant qu’université technologique de premier plan, Géorgie Tech est un moteur de développement économique pour Géorgiele Sud-Est et la nation, menant plus de 1 milliard de dollars en recherche chaque année pour le gouvernement, l’industrie et la société.

SOURCE Ferrovial