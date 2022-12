Ferrero rachète le propriétaire de Halo Top, Wells, pour poursuivre son expansion aux États-Unis

Le fabricant de bonbons Ferrero achète Wells Enterprises, le géant de la crème glacée qui possède Blue Bunny, Blue Ribbon Classics et Halo Top.

Les deux sociétés privées n’ont pas divulgué les conditions financières de l’accord en leur annonce mercredi. La transaction devrait être finalisée début 2023.

Le portefeuille de Ferrero comprend déjà Kinder, Tic Tac et Nutella, mais la société européenne s’est implantée en Amérique du Nord par le biais d’acquisitions au cours des cinq dernières années. Il a acheté Fannie May Confections Brands en 2017 et l’activité de confiserie américaine de Nestlé et la division biscuits et collations aux fruits de Kellogg en 2018.

Les aliments de base réconfortants comme la crème glacée et les bonbons ont vu leurs ventes monter en flèche pendant la pandémie alors que les consommateurs cherchaient des moyens de se faire plaisir. La Association nationale des confiseurs saidentifiant vente au détailales de chocolat et autres friandises frappées un enregistrement 36,9 milliards de dollars l’an dernier. Pour sa part, Ferrero a déclaré un chiffre d’affaires mondial consolidé de 12,7 milliards d’euros (13,3 milliards de dollars) au cours de son exercice clos le 31 août 2021.

Mike Wells, membre de la troisième génération de la famille fondatrice et actuel directeur général, servira de conseiller pour la transition. Le président de Wells, Liam Killeen, lui succèdera en tant que PDG, mais le reste de l’équipe de direction existante devrait rester.

Wells Enterprises a été fondée en 1913 et est devenue la deuxième plus grande entreprise de crème glacée aux États-Unis, derrière le propriétaire de Ben & Jerry’s. Unilever . Wells fabrique plus de 200 millions de gallons de crème glacée par an et compte plus de 4 000 employés.