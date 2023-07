Ferreira propose une autre solution dans la recherche d’attaquants de l’USMNT

CHARLOTTE, Caroline du Nord — Que le vrai tournoi commence.

Autant l’équipe nationale masculine des États-Unis n’aurait peut-être pas voulu manquer de respect à ses partenaires du groupe A de la Gold Cup, autant l’équipe n’a jamais vraiment craint qu’elle ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale. La victoire 6-0 de dimanche contre Trinité-et-Tobago a montré pourquoi.

Pour les États-Unis, la phase de groupes consistait à intégrer les joueurs, à établir des relations et à préparer l’équipe pour remporter son quatrième trophée Concacaf consécutif.

« Je pense que dès le début, le message est sûr que nous donnons à autant de joueurs la possibilité de vivre cette phase de groupes », a déclaré samedi l’entraîneur par intérim BJ Callaghan. « Nous savons qu’avec cette expérience, cela ne rapportera des dividendes qu’à court terme, mais aussi à long terme. »

Jesus Ferreira en est le meilleur exemple. À court terme, les tours du chapeau consécutifs de l’attaquant au cours des deux derniers matchs ont permis aux États-Unis de remporter le bris d’égalité différentiel de buts avec la Jamaïque en tête du groupe A. Ces performances sont un signe positif pour l’amélioration de la profondeur à long terme de l’USMNT. au poste.

Lors du dernier cycle de Coupe du monde, l’attaquant était un problème flagrant pour les États-Unis. Personne n’a compris le rôle de titulaire lors des qualifications et c’était la faiblesse la plus évidente de l’équipe lors du tournoi au Qatar.

Ferreira, bien sûr, faisait partie de cette équation. Ce n’est pas qu’il ait fait son chemin sur la liste des 26 joueurs de la Coupe du monde autant que d’autres options se sont échappées. Même ainsi, son inclusion a fait l’objet d’un grand débat et lorsqu’il a finalement vu le terrain – en tant que partant en huitièmes de finale contre les Pays-Bas – la scène s’est avérée trop grande.

Vu les circonstances, sa performance n’était pas surprenante. Faire appel à un attaquant de la MLS de 21 ans pour faire ses débuts en Coupe du monde contre l’une des lignes arrière les plus talentueuses du tournoi l’a par inadvertance mis en échec. Et avec cela est venue une impression durable qui ne peut venir que de la plus grande scène du sport.

Depuis lors, Ferreira a répondu à peu près aussi bien que possible. Il a marqué contre le Mexique lors d’un match amical en avril pour maintenir en vie la séquence de six matchs sans défaite de l’équipe dans la rivalité. Il est troisième en MLS avec 10 buts en 18 matchs. Ses six buts en trois matches de Gold Cup égalent le record du plus grand nombre de buts par joueur dans le tournoi par un joueur de 23 ans ou moins (avec peut-être trois matches à jouer).

« Je pense que tous les attaquants seront jugés d’abord et avant tout sur les buts qu’ils marquent », a déclaré Callaghan. « Et quand je vois son mouvement et sa confiance dans la surface de réparation, vous pouvez dire que le jeu a ralenti pour lui et qu’il ne fait que placer des balles à l’arrière et c’est un signe positif. Cela nous fait tous savoir qu’il est concentré et engagé à être un buteur pour nous. »

Il y a des mises en garde évidentes concernant les niveaux de concurrence. Ses trois tours du chapeau en carrière à l’USMNT, qui lient le plus Landon Donovan dans l’histoire de l’équipe, se sont tous heurtés à une compétition caribéenne surclassée. Cette réalité est un contexte important, mais cela ne signifie pas non plus que marquer six buts en 88 minutes ne vaut pas la peine d’être célébré.

Les joueurs de l’USMNT dans le passé ont également eu des occasions de marquer contre les poids légers de la Concacaf et peu ont saisi ces chances ainsi que Ferriera. Il est le premier à enregistrer des tours du chapeau consécutifs. En 21 matchs en carrière, il a marqué 14 buts. Il s’est également révélé être un joueur désintéressé. Ce trait a été un facteur important dans la raison pour laquelle l’entraîneur Gregg Berhalter l’a amené au Qatar. Après que son tour du chapeau en première mi-temps ait mis le match hors de portée et qu’il était clair que les États-Unis conserveraient le bris d’égalité différentiel de buts contre la Jamaïque, Ferreira aurait peut-être été le joueur le plus actif de l’équipe essayant de reprendre possession du ballon.

« Je pense que cela aide l’équipe. Cela montre que nous sommes toujours dans le coup et cela permet à tout le monde de repartir », a déclaré Ferreira à propos de son effort défensif. « Je sais que les gens sont fatigués. J’ai l’habitude de jouer dans la chaleur, donc j’ai peut-être un peu plus d’énergie que les autres.

« Je veux toujours être le gars qui peut apporter de l’énergie à l’équipe et qui peut diffuser cette énergie. Nous disons toujours que quelqu’un peut être contagieux avec son énergie et donc pour moi, c’est toujours cette personne qui peut faire avancer tout le monde. »

Il n’est pas passé inaperçu par Callaghan.

« Tout le travail qu’il fait pour diriger notre ligne défensivement, abandonner, aider à construire le jeu », a déclaré Callaghan. « Pour moi, il a un tournoi vraiment complet jusqu’à présent et nous allons continuer à l’améliorer. »

Des tours du chapeau consécutifs ont porté le stock de l’équipe nationale de l’attaquant de l’USMNT Jesus Ferreira à un niveau record. Jacob Kupferman/USSF/Getty Images pour l’USSF

Cela ne signifie pas non plus qu’il va bientôt renverser Folarin Balogun en tant que titulaire présumé de l’équipe complète des États-Unis. Cela ne signifie pas qu’il est une meilleure option que Ricardo Pepi, son ancien coéquipier du FC Dallas, en tant qu’attaquant pur. C’est cependant encourageant pour l’amélioration continue de la profondeur à la position.

Il y avait aussi des performances mémorables d’autres joueurs attaquants. Cade Cowell et Gianluca Busio ont marqué leurs premiers buts en équipe nationale senior alors que les États-Unis ont maintenu la pression jusqu’à la dernière minute. Le but de Cowell, en particulier, a montré ce qu’il peut faire, en utilisant sa vitesse pour se libérer au but avant de passer devant le gardien de but et le seul défenseur dans la surface.

« Il courait sans relâche vers les défenseurs », a déclaré Callaghan à propos de Cowell. « Il a pu aller à l’intérieur, il a pu aller à l’extérieur. Il a pu créer un jeu combiné, puis il est récompensé par le but. »

En tant que vainqueur du groupe A, les États-Unis affronteront le deuxième du groupe D à Cincinnati le 9 juillet. Cet adversaire sera déterminé mardi, lorsque la Guadeloupe (quatre points) affrontera le Guatemala (quatre points) et le Canada jouera (deux points). ) et Cuba (zéro point). Parmi ceux-ci, seul Cuba a été éliminé.

Alan Sonora, qui s’est tendu les ischio-jambiers contre Saint-Kitts-et-Nevis, ne continuera pas avec l’équipe lors de la phase à élimination directe, a déclaré Callaghan, mais son remplaçant n’a pas été déterminé. Jordan Morris était disponible sur le banc dimanche et restera avec l’équipe, avec Miles Robinson qui a commencé et joué la première mi-temps.

Le milieu de terrain Aidan Morris a quitté l’équipe pour des raisons personnelles, a annoncé l’équipe dimanche, et on ne sait pas s’il reviendra pendant le tournoi.